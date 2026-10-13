La situación de "indefensión" de las patrullas de militares en Ceuta: "Salen sin armamento"

José Vicente Maleno, portavoz de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) explica en Más de uno las condiciones en las que siguen trabajando los militares en Ceuta después de más de setenta días desde que estallara la crisis migratoria provocada por la entrada masiva de migrantes el pasado 30 y 31 de julio.

Maleno denuncia que los militares están "indefensos porque hay patrullas que salen sin armamento" y recuerda que desde el inicio de esta crisis solicitaron que se les invistiera como "agentes de autoridad", algo que no han logrado`, por ello han elevado una queja al Defensor del Pueblo pidiendo el amparo. "En definitiva, seguimos desprotegidos", ha lamentado .

A esto añade el portavoz de la AUME que las patrullas están haciendo "jornadas maratonianas", trabajan 24 horas, descansan 24 y vuelven a trabajar 24 horas continuadas, que llevan así 72 días y que los en ratos de descanso durante dichas jornadas no tienen dónde dormir tienen que "echar su esterilla en el suelo".

Respecto a la situación de los migrantes, el portavoz de la AUME señala que lo que más preocupa en este momento en Ceuta son aquellos que no quieren ser filiados porque tengan cuentas pendientes en Marruecos y se han ido a los montes o a pisos patera.

Maniobras de los buques marroquíes

Por otro lado, José Vicente Maleno ha mostrado su sorpresa por la noticia de que buques de guerra marroquíes protagonizaran una incursión en aguas de Ceuta en los días de la entrada masiva de migrantes. "Pone un poco de manifiesto todo lo que estamos viviendo y es una cosa más de la que de la que nos sorprendemos", ha comentado Maleno, que en cualquier caso ha señalado que como representante de AUME, no puede hacer manifestaciones de carácter político, "debo demostrar mi total neutralidad en ese aspecto".