Cerrada ovación para los reyes y sonora pitada para Ángel Víctor Torres en el saludo desde el balcón del Ayuntamiento de Ceuta

Miles de ceutíes han atestado este martes la Plaza de África de la ciudad autónoma y sus alrededores para recibir a los Reyes, ondeando banderas de España y con pancartas que rezan "Bienvenidos a vuestra casa, majestades" o "Gracias por venir, majestades".

La multitud ha recibido a Felipe VI y Letizia, que visitan Ceuta casi dos meses y medio después de la entrada masiva de inmigrantes el 30 de julio, con aplausos, vítores y cánticos que reivindicaban a la ciudad autónoma, al tiempo que también repicaban las campanas.

"Un caballa nunca se rinde", "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", "Ceuta unida jamás será vendida" y "Yo soy español, español, español", han coreado los ceutíes, en medio de una gran expectación. Casi 200 medios de comunicación se han acreditado para cubrir la esperada visita de sus majestades.

Pitos a Ángel Víctor Torres

Tras este recibimiento, los reyes se han dirigido al Ayuntamiento de Ceuta donde han sido recibidos por la corporación y ha salido al balcón del edificio para saludar a la multitud acompañados por el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, y el ministro de Política Territorial y mando único designado por el Gobierno para la crisis migratoria, Ángel Víctor Torres.

En el momento en el que ha salido al balcón Ángel Víctor Torres, los vítores se han tornado en silbidos contra el representante del Gobierno de Pedro Sánchez, como se puede apreciar en el vídeo que acompaña a esta información grabado por Paco Paniagua.

Tras este incómodo momento, los reyes han finalizado su saludo y han vuelto al interior del Ayuntamiento donde recibirán la llave de oro de la Ciudad y mantendrán un breve encuentro con los miembros del Consejo de Gobierno.

Acto ecuménico de homenaje a los migrantes

Los reyes continuarán esta tarde con su agenda, por la tarde visitarán el Colegio público de Educación Infantil y Primaria Vicente Alexandre, situado en la barriada Manzanera. Se trata de un pequeño centro educativo que lleva a gala la educación "personalizada e individualizada" y de un ambiente multicultural, y donde conversarán con docentes y familias de alumnos con necesidades especiales.

A las 18.00 horas, los Reyes participarán en un acto ecuménico de homenaje a los migrantes que fallecieron en el mar intentando llegar a suelo español procedentes de Marruecos los días 30 y 31 de julio, que tendrá lugar en el cementerio de Sidi Embarek de la ciudad autónoma. En este camposanto situado en el populoso barrio de Los Rosales, frente a la Loma Colmenar de Ceuta, estarán representadas las cuatro confesiones que conviven en la ciudad. Más tarde, los monarcas mantendrán un encuentro con la sociedad civil ceutí, donde escucharán a la población de la ciudad autónoma.

Gesto histórico: pasarán la noche en Ceuta

En este viaje histórico del jefe del Estado a Ceuta, se producirá también otro gesto histórico: los Reyes dormirán en la ciudad autónoma el día 13.

La comprometida visita real, se producirá, además, casi 20 años después de la protagonizada por el rey Juan Carlos I y la reina Sofía, en noviembre de 2007. Entonces, don Juan Carlos destacó la "profunda transformación como Estado democrático, próspero y moderno" de España y ensalzó que el país "desde el respeto mutuo, cultiva relaciones de sincera amistad con sus vecinos". Tras la visita, Marruecos llamó a consultas a su embajador en España.

Habrá que ver cómo va a reaccionar el país alauita a la visita de Felipe VI y Letizia, pero en Más de uno el periodista Ignacio Cembrero ha asegurado que la respuesta "tiene que producirse".

Como ya hicieran en 2007 el rey Juan Carlos y doña Sofía, los monarcas realizarán también una visita a Melilla tras la jornada en Ceuta, será el 14 de octubre. En esta parada, los Reyes visitarán la Asamblea de Melilla, el colegio Eduardo Morillas y mantendrán un encuentro con una representación de la sociedad melillense.