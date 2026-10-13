La vicepresidenta de Ceuta carga contra Pedro Sánchez tras el abandono institucional: "¿Por qué este maltrato durante 75 días?"

La visita de los reyes a Ceuta supone una bocanada de aire fresco para la ciudad autónoma, que lleva sufriendo las consecuencias de la entrada masiva de migrantes durante más de 70 días.

Se trata de la primera vez que Felipe VI visita la ciudad durante su reinado y la primera después de 19 años. Fue en 2007 cuando el rey Juan Carlos I viajó a Ceuta para cumplir con el "compromiso pendiente" con los ciudadanos de la región.

Hoy, casi dos décadas después, el rey llega a la ciudad para mostrar todo su apoyo y solidaridad a los ceutíes. Una visita que la vicepresidenta de Ceuta y consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, ha celebrado asegurando que servirá para "animar" a una ciudad "triste y rota".

Continúan los problemas en Ceuta

Tres meses después, el contexto de Ceuta sigue siendo preocupante. Los migrantes, ya desalojados de la playa del Trampolín y la playa Benítez, siguen instalados en la ciudad con los problemas que ello conlleva.

Según explica Kissy Chandiramani en Más de Uno, la presión se ha trasladado a las barriadas, que actualmente sufren "una presión insoportable". "Están teniendo gente durmiendo en los portales, en los montes, con el riesgo que eso también ocasiona", ha destacado.

Además, la vicepresidenta pone la mirada en el rechazo de muchos migrantes para identificarse, lo que genera inseguridad en las calles. "Las personas que no están yendo a los recursos es que no quieren filiarse, y entonces no sabemos quiénes son, y están deambulando por el territorio ceutí", ha subrayado Chandiramani.

Por su parte, otro de los problemas reflejados que afecta a la inseguridad es la existencia de pisos patera, donde se desconoce cuantas personas puede haber en cada vivienda. "La situación está muy lejos de ser normal y Ceuta está muy lejos de volver a la normalidad", ha detallado.

Chandiramani valora la visita de los reyes

A pesar de haber transcurrido mucho tiempo desde la última visita de los reyes, la vicepresidenta de Ceuta ha valorado el momento en el que se produce el encuentro con los ciudadanos ceutíes.

"Para mí es muy importante que vengan justo el día después de la hispanidad. Que duerman en la ciudad dice muchísimo. Que hayan hablado con el presidente Vivas en cinco ocasiones en estos 70 días también dice mucho", ha asegurado.

Asimismo, Kissy Chandiramani pone en valor las palabras de Felipe VI hablando de una "frontera única". "Me parece que es un discurso de reivindicación de la frontera de Ceuta y Melilla importantísimo y que yo le reconozco a su majestad".

Las críticas a Sánchez

Tras conocerse la información de que buques marroquíes entraron en aguas territoriales españolas durante la entrada masiva de migrantes, la vicepresidenta se ha mostrado "desolada" asegurando que Marruecos está detrás de esta "crisis híbrida".

Chandiramani ha criticado al presidente del Gobierno después de marcharse de vacaciones en medio de una situación que afectaba a más de 80.000 personas. "El presidente del gobierno dijo el primer día que esto es un ataque a una violación de la integridad territorial de España, y se marchó de vacaciones. Ayer reconoce que fueron unos días complicados los primeros días de agosto, y seguía de vacaciones. Para mí es incomprensible", ha destacado.

Y es que, a su juicio, Ceuta ha sufrido un "abandono institucional" desde el primer día. "Los vecinos cuando te ven por la calle y lloran, lloran con razón porque el sentimiento de abandono es un sentimiento real", ha afirmado.

Por último, la vicepresidenta señala la gran cantidad de mentiras que se han vertido en todos estos meses desde el Gobierno. "Tantas mentiras durante estos 75 días que la palabra más flojita que le puedo decir es desolada. No hay derecho a lo que nos han hecho los ceutíes y lo que estamos sufriendo los ceutíes. ¿Por qué este maltrato durante 75 días?", ha concluido.