Qué jubilados recibirán un complemento de mejora de la Seguridad Social en su pensión

La Seguridad Social va a beneficiar a casi 100.000 jubilados con largas carreras de cotización después de haberse acogido a la jubilación anticipada. A través de un complemento recogido en la reforma de pensiones de 2021, los beneficiarios podrán recuperar parte de la pensión que vieron reducida.

En concreto, la está dirigida a los jubilados que adelantaron su retiro entre 2002 y 2021, ya fuera de forma voluntaria hasta dos años antes de la edad legal de jubilación o de forma involuntaria hasta cuatro años antes.

De esta forma, la norma queda recogida en la disposición adicional primera de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, y tiene efectos desde el 1 de marzo de 2022 con el objetivo de mejorar determinadas jubilaciones anteriores.

Requisitos para acceder al complemento

Para poder ser uno de los beneficiarios de este complemento, el ciudadano debe reunir una serie de requisitos. Uno de ellos responde a los años cotizados. En este caso, la ley exige acreditar al menos 44 años y seis meses de cotización, o un mínimo de 40 años si la pensión era inferior a 900 euros al inicio de 2022.

Además, se requiere que la pensión reconocida resultara inferior a la que habría correspondido aplicando los coeficientes reductores vigentes desde el 1 de enero de 2022. Por ello, la cuantía a recibir se calcula comparando la reducción que se aplicó a la pensión cuando el trabajador se jubiló anticipadamente con la que le habría correspondido tras la reforma de las pensiones de 2021.

En caso de cumplir con todos los requisitos, dicho complemento se abona en 14 pagas y se integra en la pensión ordinaria del jubilado. No obstante, hay que recordar que la medida afecta únicamente a las jubilaciones anticipadas del pasado, por lo que las personas que se jubilen anticipadamente ahora están sujetas a los coeficientes reductores de la legislación vigente.

En total, según los datos aportados por el Gobierno, la Seguridad Social abonará estas cuantías a 95.499 jubilados anticipados que se vieron afectados en el pasado.

¿Qué son los coeficientes reductores?

Los coeficientes reductores son porcentajes de penalización aplicados de forma permanente a la pensión pública cuando un trabajador decide jubilarse antes de alcanzar la edad legal ordinaria.

Además, estos porcentajes varían en función de variables como el número de años cotizados a la Seguridad Social, el número de meses de anticipación de la edad de jubilación legal y la naturaleza de la jubilación anticipada, es decir, si es voluntaria o forzosa.

Podemos propone eliminar los coeficientes

El Congreso ha admitido a trámite una proposición de ley de Podemos que precisamente pide eliminar los coeficientes reductores en la jubilación anticipada cuando se acrediten 40 o más años cotizados.

Además de eliminar esas penalizaciones, el texto que se admitió a trámite tenía carácter retroactivo, de manera que las personas que ya se jubilaron puedan reclamar el recálculo de sus prestaciones y se puedan beneficiar de un plus en su pensión.

De momento, el texto sólo se ha admitido a trámite y tiene por delante todo el procedimiento legislativo habitual que, de culminarse, tardaría varios meses.