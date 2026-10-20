Las cinco comunidades que recibirán 180 millones para construir y rehabilitar viviendas asequibles: cuánto dinero irá a cada una

El Gobierno ha aprobado una nueva inversión de 180 millones de euros para a impulsar la construcción y rehabilitación de viviendas asequibles en cinco comunidades autónomas. La medida, acordada durante el Consejo de Ministros, busca ampliar la oferta residencial y facilitar el acceso a la vivienda, según especifican, en territorios especialmente afectados por las dificultades del mercado inmobiliario.

Cataluña será la principal beneficiaria de esta partida, con más de 119 millones de euros, seguida del País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias. El reparto concentra una parte importante de los recursos en comunidades con mercados residenciales sometidos a una elevada presión.

¿Cuánto recibirá cada comunidad autónoma?

El reparto de los fondos se concentra en los territorios que han declarado municipios como zonas de mercado residencial tensionado, una figura contemplada en la Ley de Vivienda para aquellas áreas donde existen especiales dificultades de acceso a una vivienda.

Cataluña: 119,4 millones de euros

País Vasco: 31 millones de euros

Navarra: 13,3 millones de euros

Galicia: 10,2 millones de euros

Asturias: 5,9 millones de euros

En total, las subvenciones alcanzarán a 317 municipios en los que viven más de nueve millones de personas. Cataluña concentra 271 de esos municipios y recibirá aproximadamente dos tercios de la financiación.

¿Por qué solo estas cinco comunidades recibirán las ayudas?

El Gobierno ha vinculado estas subvenciones a la declaración de zonas de mercado residencial tensionado. Por tanto, no se trata de un reparto general entre todas las comunidades autónomas, sino de una financiación específica para aquellas que han aplicado esta herramienta de la Ley de Vivienda.

Según la información difundida tras el Consejo de Ministros, el reparto tiene en cuenta la población que reside en los municipios declarados tensionados y el porcentaje de hogares que realizan un esfuerzo económico elevado para pagar su vivienda.

En Cataluña se encuentran 271 de los municipios beneficiados, mientras que el País Vasco cuenta con 18, Navarra con 21, Galicia con dos y Asturias con cinco.