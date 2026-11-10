El ministro Bustinduy llama a la huelga general de los trabajadores: "Voy a hacer todo lo posible para contribuir a que sea un éxito"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha hecho un llamamiento a los trabajadores para que secunden la huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, el ministro ha expresado su respaldo a la movilización y ha defendido el papel de las huelgas en la conquista de derechos laborales y sociales.

"Todos los derechos que tiene la clase trabajadora en este país se han conquistado luchando y haciendo huelgas", ha afirmado Bustinduy, que ha recordado que estas movilizaciones han sido una herramienta fundamental para construir los estados sociales y los sistemas de protección.

Críticas al sistema especulativo de vivienda

El ministro ha justificado su apoyo a la huelga por su rechazo al actual modelo inmobiliario, al que ha acusado de convertir "las rentas salariales de los trabajadores en beneficio privado".

En este sentido, ha denunciado la acumulación de riqueza por parte de "una élite internacional rentista" y del 1% de los propietarios, a quienes ha acusado de vivir "a costa del esfuerzo y del sacrificio del pueblo trabajador en España".

Bustinduy ha defendido que el éxito de la convocatoria permitiría avanzar en la garantía del derecho a una vivienda digna recogido en la Constitución Española. "Lo que no aparece en ningún sitio es el derecho a tener diez, cien o cien mil viviendas y a forrarse con ello a costa del esfuerzo de los demás", ha señalado.

El ministro asegura que hará todo lo posible para que la huelga sea un éxito

Bustinduy también ha asegurado que intentará contribuir personalmente al éxito de la movilización. "Yo voy a hacer todo lo posible mañana para contribuir a que la huelga sea un éxito", ha afirmado.

El ministro ha insistido en que su respaldo es "sincero, rotundo y absoluto" y ha subrayado que la lucha por garantizar el derecho a la vivienda es un trabajo que "no se acaba nunca y no para nunca".