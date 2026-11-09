"Ciento dos días y seguimos igual": la ministra Robles se enfrenta al hartazgo de los ciudadanos de Ceuta

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha viajado de nuevo a Ceuta, donde ha visitado la Comandancia General y el Acuartelamiento González-Tablas, sede del Grupo de Regulares de Ceuta nº 54.

Se trata de su segunda visita a la ciudad autónoma tras la avalancha masiva de migrantes desde Marruecos a finales de julio.

En esta visita se ha enfrentado a las quejas de los ceutíes que se encontraban allí esperándola que le han afeado que hayan pasado más de cien días y que la situación en la ciudad autónoma siga igual. Los vecinos sostienen que, una vez que la ciudad ha dejado de atraer los focos mediáticos, han desaparecido los militares de las calles.

La ministra ha salido en defensa de la labor del Ejército y les ha contestado "no es eso lo que a mi me dicen", a lo que los vecinos le han respondido "de serenos no necesitamos militares, necesitamos militares que puedan actuar".

De serenos no necesitamos militares, necesitamos militares que puedan actuar

La ministra de Defensa ha viajado por séptima vez a Ceuta en lo que va de legislatura y cabe recordar que en la visita que realizó el 12 de agosto, después de la avalancha de personas que entraron desde Marruecos a finales de julio, elevó el tono y aseguró que "ni a Ceuta ni a Melilla se les toca; cualquier agresión a Ceuta y a Melilla es a España en su conjunto, lo que pasó el día 30 no puede volver a pasar".

El pasado 23 de octubre la titular de Defensa visitó la ciudad hermana, Melilla, para asistir a la toma de mando del nuevo Comandante General, el general de división Fernando Ruiz Gómez.

La visita de Robles a Ceuta se produce después de que Amnistía Internacional presentara los resultados de una nueva investigación en la ciudad autónoma, en la que documenta 28 casos de palizas, humillaciones, vejaciones y abusos, entre ellos a 13 menores, por parte de militares.

Dieciocho de estos casos habrían tenido lugar tras el anuncio del Ministerio de Defensa de investigar, tanto las primeras denuncias de dichos abusos por parte de Amnistía Internacional, como los audios publicados por 'eldiario.es' en los que se develaban presuntas palizas y torturas a personas migrantes por parte de algunos miembros de las Fuerzas Armadas.