Un investigador de Amnistía Internacional explica las denuncias de agresiones en Ceuta por parte del ejército: "Nos relataban haber sido obligados a besar una cruz cristiana"

Amnistía Internacional ha publicado este miércoles un informe en el que denuncia la existencia de torturas y otros tratos vejatorios por parte del Ejército español contra los migrantes que se encuentran en Ceuta.

Marta García Aller ha conversado con Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional y coautor del informe, quien ha explicado que una delegación de la organización estuvo en la ciudad autónoma entre el 10 y el 15 de septiembre. Durante esa visita, documentaron "ataques físicos y vejaciones físicas", entre ellos "palizas con defensas rígidas, con porras, ante personas que se encontraban inmovilizadas y mientras estaban atadas con bridas y sometidas".

"Nos relataban haber sido obligados a besar una cruz cristiana", ha señalado Canales, quien ha explicado que estos hechos suponen una violación del artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

El investigador ha explicado que Amnistía Internacional califica estos hechos como tortura debido a "la brutalidad de todas estas acciones".

Investigación por parte de Defensa

El Ministerio de Defensa ha decidido investigar la responsabilidad individual sobre estos posibles hechos y llevar a un juzgado la denuncia de Amnistía Internacional. El investigador ha dado la bienvenida a esta decisión, aunque ha pedido que no se quede en un mero anuncio.

Además, ha recordado que España acumula 11 condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no haber investigado de manera adecuada denuncias de torturas. "Consideramos importante que se aparte cautelarmente a los militares que se han visto envueltos en estos hechos", ha señalado.

Consideramos importante que se aparte cautelarmente a los militares que se han visto envueltos en estos hechos

Canales también ha respondido a las críticas realizadas al informe por parte de las Fuerzas Armadas, que lo acusan de no recoger los ataques realizados por migrantes a militares. El investigador ha señalado que el informe sí recoge las agresiones sufridas por militares, pero ha insistido en que, pese a que estas se hayan producido, las Fuerzas Armadas "deben regirse por los estándares internacionales de derechos humanos" en materia de tortura.

Cientos de personas continúan en la calle

Para terminar la entrevista, Marta García Aller ha abordado también la situación de las personas migrantes que viven en Ceuta. "Son cientos de personas las que viven en situación de calle", ha señalado Canales, que ha hablado de familias con niños y niñas pequeñas y de menores solos, con condiciones de vida insalubres, escasa atención sanitaria e inseguridad. "Estamos reclamando a las autoridades que tomen medidas a la mayor prontitud", ha concluido.