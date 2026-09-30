Amnistía Internacional denuncia torturas y vejaciones de militares a migrantes en Ceuta: Defensa la envía al juzgado

El Ministerio de Defensa enviará a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta el informe de la ONG Amnistía Internacional donde se denuncian torturas y vejaciones por parte de los militares españoles a los migrantes que continúan en la ciudad de Ceuta.

Desde la ONG han alertado de la intensificación de los discursos de odio a raíz de la crisis migratoria, que ha derivado en el supuesto maltrato de las fuerzas armadas españolas a los migrantes.

La Justicia de Ceuta ya ha recibido el informe para realizar sus investigaciones y dirimir si se está produciendo esta situación en la ciudad autónoma. Además, fuentes del Ministerio han señalado que instarán al Mando de Operaciones de las Fuerzas Armadas a "investigar y dilucidar posibles responsabilidades individuales" con el objetivo de "preservar el buen hacer y nombre de las Fuerzas Armadas". Todo cuando se cumplen dos meses de la entrada masiva irregular a la ciudad autónoma de más de 80.000 migrantes.

Amnistía Internacional denuncia el hostigamiento de militares

Según ha recogido la organización a través de documentos gráficos, muchos migrantes presentan golpes en el cuerpo por parte de las autoridades. Además, Amnistía Internacional denuncia insultos, amenazas constantes para que abandonen la ciudad, hostigamiento para impedirles dormir por la noche y transitar por Ceuta durante el día, vejaciones o retirarles la comida si se niegan a cumplir una orden.

Las afirmaciones se basan en 22 testimonios que obtuvo la ONG tras entrevistar a migrantes de la zona. La organización critica que estas prácticas parecen responder a un "patrón, en particular por unidades de Regulares y de la Legión", contra personas migrantes, que permanecen en Ceuta "en una situación de desprotección y son objeto de abusos".

Los testimonios recopilados atribuyen a militares que patrullan la ciudad "palizas, acoso, humillaciones y el robo de dinero y confiscación y rotura de teléfonos móviles de personas migrantes sin importar su edad, condición o género".

Entre los entrevistados se encontraban 31 menores, 26 mujeres y 12 personas que indicaron que habían pedido asilo o tenían intención de hacerlo.

A través de una carta, la ONG se ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, solicitando un plan urgente que proporcione ayuda humanitaria adecuada y una acogida digna. Asimismo, pide a las comunidades autónomas que cumplan con la legislación vigente.

La organización critica la falta de asistencia a los migrantes

Por otro lado, la ONG ha alzado la voz ante la falta de asistencia sanitaria a los migrantes, así como la falta de asistencia humanitaria. Apuntan a la falta de agua potable, duchas, elementos de aseo e higiene, ropa limpia y atención sanitaria en los asentamientos.

Otra de las denuncias de la organización es que cientos de mujeres y menores no acompañados siguen durmiendo en la calle o en asentamientos informales sin acceso a duchas o aseos. Asimismo, acusan la existencia de discriminación y comentarios racistas y xenófobos por parte del personal sanitario al acudir al hospital, dirigiéndose a ellos como "invasores".