Felipe VI tacha de "inaceptable" la entrada masiva de migrantes en Ceuta y defiende que es "responsabilidad de todos" proteger la frontera

El rey Felipe VI ha calificado de "inaceptable" la entrada masiva de migrantes en Ceuta del pasado 30 de julio y ha defendido que es "responsabilidad de todos" en la UE proteger "una frontera europea" y hacer frente a "este desafío mayúsculo". Lo ha dicho ante el presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante la cena de gala en el Palacio Real.

El monarca ha señalado también que lo ocurrido muestra la necesidad de que los europeos sean "más eficaces y solidarios en la protección de la frontera exterior de la Unión". En este sentido, lo ocurrido, en palabras del monarca, es "una situación que debe tener como consecuencia un refuerzo de la colaboración entre los estados miembros, en recursos y cooperación".

La necesidad de ofrecer la mejor versión de todos

"Los países que soportamos una mayor presión por encontrarnos en la frontera exterior de la UE no podemos afrontar solos una responsabilidad que es de todos", ha añadido, en referencia a que España es país de entrada para los migrantes que intentan llegar a Europa.

Es la segunda vez que el Rey se pronuncia sobre la situación de Ceuta. El monarca ha defendido, también, la necesidad de la "mejor versión de Europa" en "este tiempo convulso en que tanto se habla de la quiebra del orden internacional, del realineamiento de las grandes potencias, del proteccionismo comercial y de la progresiva desconexión de las cadenas de valor, cuando más importancia cobra tener una casa de todos los europeos".

Asimismo, ha tenido palabras de reconocimiento para Macron, porque tras dos mandatos como presidente, no podrá optar a la reelección el año que viene. "Os agradezco el firme compromiso que habéis mostrado con la construcción de Europa y con el Derecho Internacional, así como el impulso de nuestras relaciones bilaterales", le ha dicho al mandatario francés. "Por lo mucho que nos une, por Francia, por España, por Europa, por el futuro", ha concluido Felipe VI ante el centenar de los invitados.

Los Reyes han intercambiado unos regalos con Macron y su mujer

Además del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaban presentes la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y la presidenta del Tribunal Supremo, Teresa Peramato, así como el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y los ministros de Exteriores, José Manuel Albares; Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Cultura, Ernest Urtasun.

En cuanto a los regalos que se han intercambiado, los Reyes han regalado al presidente francés y su mujer una fotografía de un paisaje de la Bretaña obra de Juan Millás, una antología poética bilingüe española y un lote de aceite de oliva, mientras que Macron les ha obsequiado con un sextante histórico con cofre marino fabricado en los años 40 y un facsímil de un atlas catalán de 1375.