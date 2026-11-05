La Policía reconoce a "dos altos mandos" marroquíes que dieron instrucciones durante la entrada de migrantes en Ceuta

La Comisaría de Información de la Policía Nacional ha identificado a dos altos mandos de seguridad marroquíes durante la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Según los vídeos recogidos por las autoridades, se trataría de Mohamed El Oualidi, jefe de la Policía de la Prefectura de Tetuán, y Abdel Fattah El Sayed, supervisor general en Fnideq.

Así lo ha reflejado la Policía Nacional en un informe remitido a la magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, encargada de investigar la entrada irregular de más de 80.000 migrantes el pasado mes de julio.

El informe recoge el análisis de un total de cinco vídeos que se difundieron en medios marroquíes y redes sociales, y donde se señala que en la frontera se encontraban "los rangos más alto de la cadena de mando operativa del dispositivo de seguridad desplegado".

Directrices para completar la entrada a Ceuta

Según señala el cuerpo de policía, en los cinco vídeos "se identifica a dos de altos mandos policiales marroquíes con competencia en orden público y seguridad en la zona de Fnideq-Castillejos", próximo a la frontera terrestre con España del Tarajal.

Ambos altos cargos desarrollan en ese área "su actividad como altos cargos de la Administración pública encargados de la coordinación y dirección de los planes de seguridad, el control fronterizo y el orden público".

Durante esos días, tal y como ha podido observar la Policía Nacional, uno de esos mandos aparece "impartiendo directrices a varios inmigrantes gesticulando con el brazo derecho y señalando la dirección hacia la que deben dirigirse".

Según detalla el informe, se trata de "un destacado alto cargo de la seguridad pública en Marruecos, conocido principalmente por su extensa labor en la Dirección General de la Seguridad Nacional (DGSN) y por su rol como Jefe de policía de la prefectura (Wali de Seguridad de la región de Tetuán).

Mientras, en otro de los vídeos, "tres policías nacionales marroquíes aparecen dando indicaciones con los brazos a un grupo de inmigrantes de mujeres y menores de hacia donde deben dirigirse".

Asimismo, el oficio recoge grabaciones fechadas en la madrugada del 31 de julio y aporta que, en ese momento, había desplegadas bajo ese mismo mando uniformado "unas 30 personas con uniformes oscuros, algunos con casco táctico y escudo antidisturbios, propios de las unidades de intervención policial" y "en torno a 25 uniformados de verde militar con chaleco reflectante propio de las Fuerzas Auxiliares marroquíes".

Una amplia trayectoria

Los dos mandos identificados en los vídeos "cuentan con una amplia y reconocida trayectoria profesional en la DGSN y actualmente, desempeñan su actividad como alto cargos de la seguridad pública en la región de Tetuán y en M´diq-Fnideq, según recoge la Policía española.

Es por ello que el informe recoge que en la zona estaban desplegados los rangos más altos en la cadena de mando operativa del dispositivo de seguridad desplegado. En consecuencia, los agentes continúan analizando el material disponible "con el fin de conocer el rol desempeñado por los identificados en los hechos investigados, así como lograr la identidad del resto de colaboradores que intervienen en los videos y su estructura de mando".

A pesar de las afirmaciones de los medios marroquíes, que sitúan a estos agentes en la zona "tratando de disuadir a la masa", la Policía Nacional recoge que la misión de estas autoridades era "coordinar" y "dar instrucciones", aunque por el momento se desconocen las órdenes concretas.