España cae ante Inglaterra y pierde el invicto tres años y medio después

La selección española de Luis de la Fuente cayó derrotada este domingo en el Metropolitano ante Inglaterra en un partido en el que los de Tuchel fueron muy superiores durante gran parte del encuentro, pero en el que terminaron pidiendo la hora ante la insistencia de España en busca del empate.

Los ingleses llegaron a ir 0-3 en el marcador con goles de Kane, Konsa y White, pero España, liderada por Lamine Yamal, reaccionó en el tramo final del partido y estuvo cerca de lograr lo que habría sido un épico empate. Oyarzabal de penalti y Nico Williams marcaron los goles de La Roja.

De la Fuente hizo varios cambios y dio entrada a futbolistas de un corte más físico por el rival que tenía en frente. Fueron titulares Pubill, Laporte y Merino en busca de ganar fuerza en las jugadas a balón parado, pero entre las lesiones y el resultado, De la Fuente tuvo que ir cambiando su plan durante el encuentro.

Porro sustituyó en la primera parte al lesionado Pubill y Merino se quedó en el banquillo tras el descanso junto con Fabián, para que Pedri y Fermín formaran el centro del campo junto a un Zubimendi que no estuvo bien en el Metropolitano.

La derrota deja a España finalmente segunda de grupo en la primera fase de la UEFA Nations League y espera rival en cuartos de final para poder estar por cuarta vez consecutiva en la Final Four.