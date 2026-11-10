Unai Simón desvela en Radioestadio Noche qué hará cuando se retire: "El fútbol me parece un negocio muy oscuro"

Unai Simón ha atendido a los micrófonos de Onda Cero, de la mano de Edu Pidal en Radioestadio Noche. El portero titular de la selección española viene de ganar el Trofeo Yashin hace apenas unas semanas, que le posiciona como el mejor portero del mundo en el año 2026. "Ahora eres historia", le comenta Pidal, a lo que él responde que "no cambia nada".

El guardameta del Athletic Club de Bilbao ha charlado sobre este galardón y los homenajes recibidos, así como su futuro en el club vasco y una vez se retire del fútbol profesional.

"Mi escenario idílico es poder acabar en el Athletic"

El portero ha reconocido que su deseo es terminar su carrera en San Mamés, aunque admite que todavía no sabe a qué se dedicará cuando cuelgue los guantes. "Mi escenario idílico es poder acabar en el Athletic", ha explicado, recalcando que "me voy a quedar en el Athletic hasta que el Athletic quiera".

El internacional español ha reconocido que no contempla todavía qué sucederá dentro de cuatro años, ya que su trayectoria ha cambiado mucho en poco tiempo. Como ejemplo, ha recordado que en 2018 todavía no había debutado en Primera División y que cuatro años después estaba disputando el Mundial de Qatar.

Pese a que todavía le quedan años de carrera, Simón tiene claro cuál sería su escenario ideal: terminar jugando en el Athletic Club. Sin embargo, ha querido matizar que su continuidad dependerá siempre de la voluntad del equipo rojiblanco.

Un futuro lejos del fútbol profesional

Aunque tiene claro dónde quiere acabar su carrera como futbolista, no está tan seguro de a qué se va a dedicar una vez cuelgue los guantes, aunque asegura que será alejado del fútbol. "De lo que ahora mismo te podría decir que estoy al 100% seguro, más o menos un 99%, es que me voy a desvincular del fútbol profesional", ha asegurado.

El portero explica que, aunque disfruta de la competición, del ambiente del vestuario y de jugar ante grandes aficiones, no se siente atraído por el negocio que rodea al fútbol. "Me parece un negocio muy oscuro", explica a Edu Pidal.

A pesar de ello, no descarta mantener algún vínculo con el deporte, especialmente trabajando con futbolistas jóvenes en categorías inferiores. "De estar ligado al fútbol sería con chavalines pequeños", ha señalado. Además, ha reconocido que pensar en su vida después del fútbol le genera cierta inquietud. "Con 36 o 37 años que esto pueda acabar... pues es muy joven para la sociedad", ha reflexionado, antes de admitir que le agobia imaginarse sin una actividad profesional mientras su entorno continúa trabajando.

Su discurso en la gala del Balón de Oro

Durante la entrevista, Unai Simón también ha recordado el discurso que pronunció en la gala del Balón de Oro, uno de los momentos más comentados de la ceremonia, tras ganar el trofeo Yashin. El portero ha confesado que le da vergüenza volver a escucharlo porque no se siente cómodo en ese tipo de situaciones.

"No es mi escenario, no es donde más cómodo me encuentro", ha explicado. Sin embargo, ha reconocido que estaba satisfecho con sus palabras, que preparó durante los trayectos en coche hacia los entrenamientos de Lezama.

Su intención, ha contado, no era protagonizar un discurso viral, sino agradecer a todas las personas que le habían acompañado durante su trayectoria. "Me salió de dentro", ha afirmado.

También ha destacado el mensaje que recibió de Andoni Zubizarreta tras la ceremonia, una felicitación que le hizo especial ilusión por la importancia que ha tenido el exguardameta en la historia del Athletic y de la selección española.