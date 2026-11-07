El CD Tenerife despide a Jesús de Miguel: "Siempre serás uno de los nuestros"

El mundo del fútbol ha despedido al futbolista Jesús de Miguel en un acto multitudinario y cargado de emoción en el Heliodoro Rodríguez López. Un estadio del que hace cinco días el atacante blanquiazul salió inconsciente y en ambulancia y falleció posteriormente en un hospital tras recibir un duro impacto del portero del FC Andorra, Jesús Owono.

Desde ese instante, el reloj se detuvo para la familia del CD Tenerife, que decretó cinco días de luto y canceló toda su agenda para despedirse de "Demi" en el funeral celebrado el pasado jueves en Navahermosa (Toledo) y hoy sábado en Tenerife, la que ha sido su casa desde que fichó por la entidad isleña en julio de 2025.

Además de sus compañeros de vestuario, visiblemente emocionados, han participado en el homenaje directivos y jugadores de otros clubes españoles. Algunos como Emilio Butragueño en representación del Real Madrid, Rafael Gordillo del Betis, Andoni Goikoetxea del Athletic Club o Marcos Senna, del Villarreal. El acto ha comenzado con un minuto de silencio al que ha seguido una cerrada ovación, para más tarde el estadio corear el himno del centenario del Tenerife que ha culminado con cánticos de "Jesús, Jesús, Jesús de Miguel".

Entre las intervenciones se ha destacado la del capitán blanquiazul, Enric Gallego, quien ha leído, con lágrimas en los ojos y grandes dificultades, un emotivo discurso en el que ha proclamado que despedimos "con el corazón roto" a Demi. "Siempre será uno de los nuestros", ha declarado Gallego en el homenaje a Jesús de Miguel.

"Una persona muy especial"

Más allá de su trabajo como futbolista, sus compañeros han destacado las cualidades humanas de su compañero. "Si algo tenemos claro es que eras una persona muy especial, sencillo, discreto, natural y cercano", han afirmado sus compañeros de equipo. El capitán blanquiazul ha dedicado también unas palabras de apoyo a la familia de De Miguel: "Queremos que tengan presente que no estáis solos. Aquí tenéis una familia".

Sobre esto último, el máximo accionista del club, Rayco García, ha hecho público que el CD Tenerife brindará apoyo económico a Carla, la hija de De Miguel de apenas un año, hasta que cumpla los 18. "Jamás va a estar sola, no vamos a permitir que le falte nada y mire a la isla con una sonrisa", ha afirmado García.

Tras las palabras del equipo tinerfeño se ha emitido un vídeo con muestras de cariño, solidaridad y afecto llegados desde todos los rincones del mundo para dar paso a una ceremonia religiosa presidida por el Obispo de Tenerife, Eloy Santiago.