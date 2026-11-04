Jesús Owono, portero del FC Andorra, rompe su silencio: "Están siendo los días más difíciles de mi vida"

A través de un comunicado en el perfil de X del FC Andorra, el guardameta del equipo andorrano, Jesús Owono, ha roto su silencio con sus primeras palabras tras el trágico suceso en el partido contra el CD Tenerife: "Están siendo los días más difíciles de mi vida". El portero ha reconocido tras el fallecimiento del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel por una dura entrada del guardameta natural de Guinea Ecuatorial que le ha resultado muy difícil "asimilar" lo que ha pasado.

A través de un mensaje del equipo andorrano, Owono ha enviado un mensaje de apoyo a la familia del delantero madrileño que falleció en un hospital de Tenerife horas después de caer gravemente lesionado en un partido que, minutos más tarde del suceso, fue suspendido.

El portero ha afirmado en el comunicado sentir un "dolor enorme por la pérdida de Jesús". "Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían", dice el comunicado.

También, en cuanto a la sanción que vaya a recaer sobre Jesús Owono, ha afirmado que afrontará "lo que venga con todo el respeto" asegurando que no deja de pensar en Jesús y "en el dolor que estamos viviendo".

El FC Andorra, que ha afirmado sentirse "profundamente afectados", ha pedido la "máxima sensibilidad y respeto" ante la situación.