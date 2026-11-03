AFE pide la suspensión de los tres partidos de Champions de esta noche en España

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha solicitado formalmente a RFEF, LALIGA y UEFA la suspensión de las competiciones de ámbito estatal y de los encuentros europeos que se disputen en España entre el 3 y el 9 de noviembre, ambos inclusive, tras el fallecimiento de Jesús de Miguel. Según ha sabido Onda Cero, la petición se ha cursado a primera hora de la tarde.

La medida, de ser aceptada, afectaría ya a los tres partidos de Champions previstos para esta noche en territorio español: Atlético de Madrid-Bayern de Múnich, Barcelona-Aston Villa y Villarreal-PSG, todos programados a las 21:00 horas.

La petición supondría detener durante ese periodo tanto las competiciones nacionales como los encuentros organizados por UEFA en España. Su alcance no incluye los partidos que los equipos españoles tengan que disputar fuera del país. "La muerte de nuestro compañero Jesús de Miguel supone un golpe irreparable para toda la familia del fútbol", señala AFE en la comunicación en la que informa de su solicitud.

David Aganzo se ha desplazado a Santa Cruz de Tenerife en su condición de presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol tras el fallecimiento del jugador.

Una petición amparada en circunstancias excepcionales

El sindicato fundamenta su petición, entre otras disposiciones, en los artículos 3 y 158.1 del Reglamento de Competiciones de la RFEF que, según expone, contemplan la posibilidad de suspender competiciones y encuentros ante circunstancias excepcionales.

AFE reclama así un parón que vaya más allá de los aplazamientos ya anunciados por la Federación. La RFEF ha ampliado hasta el 6 de noviembre la suspensión de sus competiciones, con el consiguiente aplazamiento de los encuentros de Copa del Rey y Copa de la Reina previstos para esta semana.

La solicitud del sindicato no implica por sí misma la suspensión de todos los encuentros comprendidos entre el 3 y el 9 de noviembre: corresponde a los organismos responsables de las respectivas competiciones pronunciarse sobre ella. "Entendemos que hay momentos en los que el fútbol debe detenerse", concluye AFE.