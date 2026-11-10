La Comisión Jurídica de la Comunidad de Madrid avala extinguir la concesión del estadio de Vallecas al Rayo por "incumplimiento de obligaciones"

La Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid ha aprobado un dictamen donde se considera "procedente" la extinción de la concesión del estadio de Vallecas al Rayo Vallecano, al considerar acreditado el "incumplimiento de las obligaciones concesionales expuestas".

El dictamen se aprobó por unanimidad el pasado 28 de octubre concluyendo que procede la extinción de la concesión por "incumplimiento de las obligaciones concesionales expuestas”.

Este era el último informe que le faltaba por recabar a la Comunidad de Madrid antes de proceder a rescindir la concesión del estadio. Ahora, el Gobierno regional tiene un plazo hasta el 27 de marzo de 2027 para dictar la orden que resuelva el procedimiento de extinción, según indican fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

¿Seguirá jugando el Rayo Vallecano en su estadio?

A pesar de la decisión, el procedimiento de extinción no ha terminado. El plazo máximo de tramitación es de ocho meses, y el Rayo podrá presentar alegaciones. Por ello, los franjirrojos podrán seguir jugando en su estadio durante los próximos meses.

No obstante, la entidad tendrá disponible el recinto hasta que haya un nuevo concesionario, y este tendrá que garantizar que el club pueda mantener su uso del estadio si así lo desea pagando un canon que fijarían en un "pacto independiente".

Los incumplimientos del club

El dictamen revela que existen "incumplimientos relevantes" que le correspondían al Rayo Vallecano. Dichos incumplimientos se refieren a ámbitos como el mantenimiento, la conservación, las inspecciones preceptivas o las condiciones de seguridad del estadio.

La Comisión Jurídica Asesora reconoce que, "una vez incoado el expediente de extinción, se ha producido una mejora en el estado" del recinto, aunque destacan que dicha subsanación de deficiencias, que afecta únicamente a parte de los incumplimientos, "viene a confirmar la realidad de los mismos al tiempo de su incoación". Por ello, este órgano consultivo estima que la extinción de la concesión es "una medida proporcionada" y "procedente".