Qué es el voto útil y por qué se hace referencia a él en la izquierda: las provincias clave en el resultado de las elecciones

A falta de poco más de un mes para las elecciones, los partidos políticos ya se mueven de manera intensa en una suerte de precampaña para poner el foco en sus propuestas para la cita electoral del 29N.

En el caso de los partidos mayoritarios, PSOE y PP miran con atención a las provincias en las que un puñado de votos puede decidir un último diputado. En dichas zonas, se aplica más si cabe el discurso del voto útil.

Qué es el voto útil y por qué hay más referencias en la izquierda

Se trata de un concepto algo manido que apela a que ningún voto se pierda, que cada papeleta tenga su reflejo en escaños y que, de paso, se facilite la formación de mayorías parlamentarias sólidas.

PP y PSOE suelen ser las formaciones que históricamente piden con insistencia ese voto útil, porque sobre el papel les permite optimizar sus resultados en las circunscripciones en las que las formaciones minoritarias pueden entrar o quedarse fuera del reparto de diputados.

El caso cobra más importancia en la izquierda al ver el panorama que reflejan las encuestas. Sobre todo, después de la formación de Frente Amplio y cómo Podemos concurre por separado. La suma no da para una mayoría de izquierdas, según los últimos sondeos, salvo el CIS de Tezanos, por lo que los socialistas apelan al voto útil para concentrar todo el voto en el PSOE y que se vea reflejado en el mayor número de escaños posible.

No obstante, como explican los expertos, el aspecto crucial es cómo están repartidos los votos. Formaciones como PACMA, con más de 220.000 votos, se quedan fuera del Congreso, mientras que Teruel Existe llegó a obtener un escaño con 19.000 votos.

Así, concentrar el voto optimiza el resultado, especialmente en circunscripciones poco pobladas, lo que hace potenciar el efecto de un voto útil para los partidos.

Provincias clave para decidir los últimos escaños

Los expertos coinciden en que hay alrededor de 15 provincias que pueden repartir el último escaño: Madrid, Barcelona, Valladolid, Ávila, Cantabria, La Rioja, Lleida, Baleares, Huesca, Sevilla, Toledo, Cádiz, Teruel, Valencia, Cuenca, Alicante y Barcelona, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

El sistema de la ley D'Hondt propicia que, cuantos más escaños se reparten, el resultado es más proporcional, por lo que es ahí donde el voto útil puede perder el sentido, según algunos expertos.