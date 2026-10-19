ELECCIONES GENERALES

Cuánto tiempo hay que llevar empadronado para poder votar: qué pasa si he cambiado de dirección antes del 29N

El proceso que corresponde a las elecciones puede coincidir con un cambio de domicilio, por lo que surgen dudas a la hora del empadronamiento para votar el 29N.

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¿Puedo recibir el voto por correo en una dirección distinta a la del censo?

Cómo saber dónde voto el 29 de noviembre: así puedes consultar si estás inscrito en el censo electoral y el lugar en el que votar

ondacero.es

Madrid |

Mesa electoral en Alcobendas en las últimas elecciones.
Mesa electoral en Alcobendas en las últimas elecciones. | Ayuntamiento de Alcobendas / Europa Press

Pedro Sánchez anunció la convocatoria de elecciones generales para el próximo domingo 29 de noviembre, una cita electoral que pudo pillar por sorpresa a algunos ciudadanos que tenían otros planes en las siguientes semanas.

No tanto para los que no se encuentren en el país o en su lugar de residencia, para los que existe el voto por correo, sino para los ciudadanos que hayan cambiado de domicilio recientemente en el mismo distrito o se hayan empadronado de cero en otra ubicación totalmente distinta.

En estos casos, es esencial conocer en qué colegio electoral les toca depositar el voto, puesto que hay un tiempo estipulado que una persona tiene que estar empadronada en un lugar. De ello dependerá si se vota en el colegio del domicilio anterior o en el del nuevo.

El tiempo que hay que llevar empadronado en un domicilio para votar

Según la normativa, el censo electoral vigente para una elección es el cerrado el día primero del segundo mes anterior al de la fecha de su convocatoria, con las inscripciones de quienes tengan la mayoría de edad el día de la votación.

En el caso de las elecciones del 29N, el censo vigente es el cerrado a 1 de agosto. Se puede consultar el mismo a través de la sede electrónica del INE hasta este lunes 19 de octubre, último día para comprobar los datos de inscripción para los electores, tanto residentes en España como en el extranjero, que podrán presentar si así lo desean en el mismo plazo reclamaciones a sus datos en ayuntamientos, consulados o en las delegaciones provinciales.

Podrán votar 38.728.356 electores (35.958.711 residentes en nuestro país y 2.769.645 en el extranjero). Las tarjetas censales se enviarán a los correspondientes domicilios a partir del 2 de noviembre. En las mismas, se informará de la mesa y el lugar donde votarán los electores, por lo que se trata de una confirmación final para conocer dónde vota cada persona.

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