Las fuerzas de seguridad desalojan 200 migrantes de garajes, azoteas y viviendas en Ceuta

Unos 200 migrantes que permanecían en garajes, azoteas y viviendas del barrio de El Príncipe en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio han sido desalojados este jueves en un dispositivo "discreto" realizado por la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado de esta operación en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum este viernes en Madrid.

Torres ha explicado que las fuerzas de seguridad trabajan en este dispositivo tras desalojar los asentamientos que había en la ciudad con "centenares y miles" de migrantes.

Torres pide no "demonizar" a Marruecos

Al ser preguntado por la presencia de buques marroquíes en aguas españolas próximas a Ceuta durante la crisis migratoria, el ministro ha llamado a no "demonizar" a Marruecos y cuidar las relaciones con el país vecino porque, ante cualquier "ruptura", los que más lo van a pagar serán precisamente los territorios frontera.

El ministro ha explicado que la presencia de embarcaciones de uno u otro país en aguas limítrofes "puede ocurrir" y España, además de defender su soberanía territorial, también debe procurar tener las "mejores relaciones" con Marruecos.

Ha lamentado que es muy fácil "ir en contra del Reino de Marruecos sin pruebas" desde la oposición, pero ha pedido "responsabilidad y rigor" en las afirmaciones.

El peso de las elecciones en la solución para los menores

Durante el desayuno informativo, que ha sido presentado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y al que ha asistido también el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Torres ha dado algunos detalles sobre la gestión del Gobierno en la gestión de la crisis de Ceuta.

En el caso de la solución para los menores no acompañados, Torres ha opinado que "está pesando" la cuestión electoral en la posición del presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Jesús Vivas, que ha pasado de apoyar el traslado de estos niños a otras comunidades a negarse a ello y abogar por una devolución que no se puede ejecutar en el caso de los niños.

Esta reubicación tendría un "efecto llamada", que Torres ha negado tajantemente

Torres ha informado de que 13.101 personas han retornado a Marruecos desde el pasado 10 de agosto, se han habilitado cerca de 8.000 plazas de acogida, de las cuales hay 6.100 ocupadas, y se han realizado 5.400 triajes en adultos y 310 a menores.

Sobre los plazos, Torres ha explicado que la tramitación de expedientes de los migrantes dura unas 12 semanas y este periodo empieza a cumplirse el próximo 20 de noviembre para los primeros migrantes a los que se realizó este procedimiento de triaje.

Ha explicado que hay 3.434 menores no acompañados filiados en Ceuta y atendidos por el sistema de protección de la ciudad autónoma, mientras que 114 han sido trasladados a la península tras ser reagrupados con algún familiar, 181 han sido reubicados en otras comunidades mediante POR ley de extranjería y se han remitido 63 expedientes a Marruecos para posibles reagrupaciones familiares, sobre los que no se han obtenido respuesta.