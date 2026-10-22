España e Italia acuerdan poner fin a los controles fronterizos tras la crisis migratoria en Ceuta

Los gobiernos de España e Italia han acordado poner fin a los controles fronterizos que estaban en vigor desde que el Ejecutivo de Georgia Meloni decidió imponer esta medida como respuesta a la crisis migratoria en Ceuta.

El acuerdo se ha producido a través de una conversación telefónica entre los ministros del Interior de España e Italia, Fernando Grande-Marlaska y Matteo Piantedosi, programada a raíz de la reunión entre Pedro Sánchez y Giorgia Meloni. Durante la última cumbre europea, ambos presidentes acercaron posturas para acabar con los controles Schengen.

Tal y como ha informado el Ministerio del Interior, la decisión de no prorrogar los controles fronterizos "irá acompañada de un refuerzo del intercambio de información para garantizar la plena seguridad del espacio común de Schengen".

Ambos jefes de Gobierno encargaron el pasado viernes, 16 de octubre, a sus ministros que materializaran este encargo durante los próximos siete días. Mientras esto ocurría, Italia decidió prorrogar por una semana más los controles en puertos y aeropuertos a los pasajeros procedente de España, con la correspondiente contramedida aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez para los pasajeros procedentes de Italia.

La respuesta de España en los últimos meses

En respuesta a Italia, el Gobierno español venía de forma periódica prorrogando el restablecimiento temporal de los controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas españolas con respecto a los vuelos y enlaces marítimos de pasajeros procedentes de la República Italiana.

La introducción de controles comenzó por parte de Italia a comienzos del pasado mes de agosto después de la entrada masiva de migrantes a Ceuta a finales de julio, argumentando una cuestión de "seguridad nacional", algo a lo que España respondió replicando con la misma medida.

Los controles, una medida de "último recurso"

Fuentes italianas han explicado que los ministros del Interior de los dos países iban a trabajar para "valorar juntos medidas de cooperación sustitutivas", mientras que por parte española se precisó que se trabajaría para "proceder a la eliminación" de los controles.

Aunque la reintroducción de controles fronterizos entre Estados miembro es una medida prevista por el Código Schengen, la Comisión Europea siempre ha defendido que debe ser una opción "de último recurso" e instado a los gobiernos a buscar medidas alternativas para reforzar la vigilancia sin suspender la libre circulación.

Entre las medidas sustitutivas que Bruselas ha planteado en el pasado a otros países que mantienen de manera sistemática controles que deberían ser puntuales, como Alemania, Austria o Francia, figuran el refuerzo de la actuación policial conjunta para controles no sistemáticos, el intercambio de información y un mejor uso de la tecnología, por ejemplo con sistemas móviles de identificación biométrica o el seguimiento de vehículos.