Qué se sabe de los detenidos en Ceuta, sospechosos de repartir espray pimienta e incitar al ataque a las fuerzas de seguridad

La Guardia Civil ha detenido esta misma mañana a dos activistas en el marco de una investigación por la presunta distribución de espray pimienta y armas blancas entre migrantes en Ceuta, supuestamente con la intención de incitarles a atacar a las fuerzas de seguridad. La operación incluye registros en instalaciones utilizadas por las organizaciones No Name Kitchen y Brigadas de Apoyo Mutuo y mantiene a ocho personas más bajo investigación.

Registros en dos instalaciones utilizadas por ONG

El operativo comenzó durante la madrugada de este jueves, alrededor de las 6:30 horas, con entradas y registros autorizados judicialmente en dos ubicaciones: un inmueble situado en la zona de la Almadraba y una nave industrial del polígono del Tarajal.

Durante la intervención, los agentes localizaron a tres migrantes en uno de los inmuebles. En las primeras horas del operativo, la Guardia Civil indicó que estas personas serían trasladadas para su identificación por la Policía Nacional.

Qué investiga la Guardia Civil

La investigación trata de determinar si integrantes de estas organizaciones facilitaron aerosoles de gas pimienta y armas blancas a personas migrantes y si existía la intención de que utilizaran esos objetos contra agentes de la Policía, la Guardia Civil o militares desplegados en Ceuta.

Según revela El Faro de Ceuta, los investigadores cuentan con declaraciones de testigos, fotografías y material intervenido durante los registros. Las pesquisas continúan abiertas y buscan esclarecer tanto el posible reparto de estos objetos como la participación que habría tenido cada una de las personas investigadas.

La operación se produce después de que la Delegación del Gobierno en Ceuta comunicara la apertura de una investigación por un incidente ocurrido el 18 de octubre, cuando un migrante utilizó presuntamente un espray pimienta durante un traslado en autobús hacia el Centro de Atención Temporal de Extranjeros. El vehículo tuvo que ser evacuado, aunque no se registraron heridos. La investigación busca esclarecer cómo llegó el aerosol a manos de esa persona.

Un marroquí que roció con gas pimienta a dos legionarios el pasado 7 de septiembre, absuelto y en libertad

Otro caso similar es el del ciudadano marroquí acusado de rociar con un bote de espray de pimienta a dos legionarios en el polígono del Tarajal. El hombre ha quedado hoy en libertad tras ser absuelto del delito de atentado contra la autoridad.

La sentencia considera probado que utilizó el aerosol durante el incidente ocurrido el 7 de septiembre, pero lo condena únicamente por dos delitos leves de lesiones, con una multa de 60 euros por cada militar.

La magistrada titular de la plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta considera que las declaraciones de los dos legionarios fueron "confusas" respecto al contexto de la intervención y las funciones que desempeñaban.

La Fiscalía solicitaba cuatro años de prisión por un presunto delito de atentado contra la autoridad agravado por el uso de un instrumento peligroso, además de las multas por las lesiones leves, así como pidió sustituir la pena de prisión por la expulsión a Marruecos y la prohibición de entrar en España durante diez años. Finalmente, el acusado ha sido condenado a una multa de 60 euros por cada lesión, además del pago de las costas procesales.

El hombre, que tiene acreditada una solicitud de asilo, llegó a Ceuta durante la entrada masiva de personas migrantes de finales de julio, según expuso su defensa en el juicio.

No Name Kitchen niega las acusaciones

La organización No Name Kitchen ha rechazado las acusaciones relacionadas con el supuesto reparto de aerosoles y ha denunciado una campaña de criminalización contra su actividad. La ONG asegura que su trabajo consiste en proporcionar alimentos, atender a personas migrantes heridas y documentar posibles vulneraciones de derechos.

La entidad también ha cuestionado la forma en la que se desarrollaron los registros y ha denunciado presuntas irregularidades durante la intervención. Por su parte, las informaciones publicadas sobre el operativo vinculan las pesquisas a instalaciones utilizadas tanto por No Name Kitchen como por Brigadas de Apoyo Mutuo.

La investigación deberá determinar si existen pruebas suficientes para acreditar los hechos atribuidos a los investigados. Las detenciones y las diligencias judiciales no implican que las acusaciones estén probadas.