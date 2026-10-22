La Guardia Civil localiza en Ceuta a varios inmigrantes escondidos en una nave de una ONG de reparto de comida

La Guardia Civil ha iniciado este jueves a primera hora de la mañana un importante operativo policial en Ceuta donde se han registrado distintas instalaciones, entre ellas una nave frecuentada por una ONG local denominada 'No Name Kitchen', encargada de repartir alimentos.

Durante la intervención, donde también han participado efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y agentes de la Policía Judicial, el Instituto Armado ha localizado en el interior a varios migrantes que se alojaban en esta nave del polígono del Tarajal.

Según fuentes del Instituto Armado, esta ONG estaría implicada en la "incitación a inmigrantes para atacar a las fuerzas y cuerpos de seguridad". Las primeras informaciones apuntan a que dicha organización habría entregado material peligroso como gas pimienta o armas blancas a los migrantes para supuestamente protegerse.

Tres detenidos

La actuación ha comenzado alrededor de las seis de la madrugada, y ha incluido varios registros en diferentes instalaciones y la detención de al menos tres personas, que han sido trasladadas en vehículos de la Guardia Civil.

Por el momento, se desconocen las identidades de los detenidos y los motivos de sus detenciones. Además, la operación no se ha limitado exclusivamente a la zona del Tarajal, sino que, de forma paralela, los agentes han practicado registros en otra nave situada en la Almadraba. La Guardia Civil mantiene abiertas las actuaciones para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades.