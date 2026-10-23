Pedro Sánchez sobre las joyas de Zapatero: "Muchas veces los presidentes del gobierno no saben cuales son los obsequios que les dan"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido este jueves en una entrevista en La Revuelta de TVE a las joyas que habría recibido el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero del rey de Arabia Saudí, según la propia versión del líder socialista. Preguntado por este asunto, ha señalado que los jefes del Ejecutivo "muchas veces no saben cuales son los obsequios que les dan".

Para ilustrar su respuesta, Sánchez ha aludido al revólver bañado en oro que el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, regaló a los líderes de la OTAN durante la cumbre de la organización celebrada en Ankara, del que se tuvo que deshacer.

Reconoce que se quedó"helado" con Ábalos

El presidente también ha sido preguntado por algunos de los errores que considera más importantes de su etapa al frente del Gobierno. En este contexto, ha mencionado los casos de corrupción vinculados al PSOE y, en particular, al exministro José Luis Ábalos. Sánchez ha asegurado que nunca tuvo indicios del comportamiento de su antiguo colaborador. "De verdad que no, ahí crees conocer a la gente y de repente se desvela una cara en determinados colaboradores que te quedas helado y es el caso de Ábalos", ha afirmado.

Sánchez defiende a Begoña Gómez

El presidente del Gobierno también ha defendido la trayectoria profesional de su esposa, Begoña Gómez, investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Sánchez ha reiterado su defensa de la inocencia de su mujer y de su hermano, y ha denunciado que, a su juicio, se han traspasado líneas rojas contra personas cercanas a él. "Se han traspasado líneas rojas con personas que yo quiero, mi mujer y mi hermano", ha señalado. Además, ha asegurado que va a "pelear siempre por la inocencia de dos personas que son inocentes".

Se han traspasado líneas rojas con personas que yo quiero, mi mujer y mi hermano

Sánchez ha explicado que Gómez ya tenía una carrera profesional consolidada cuando se conocieron, hace dos décadas, y que antes de que él llegara a la secretaría general del PSOE, en 2014, trabajaba en una empresa y colaboraba con la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Según su relato, cuando llegó a la Presidencia del Gobierno en 2018, tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, su esposa decidió dejar su empleo sin consultárselo previamente. Después, continuó colaborando con la universidad por una remuneración de 15.000 euros brutos anuales.

El jefe del Ejecutivo ha cuestionado que se atribuya a Gómez capacidad de influencia por el mero hecho de ser su pareja. "¿Cuál es la tesis de la judicatura? Que por ser la mujer del presidente, solo por ser la pareja, ya tiene una capacidad de influir sin ni siquiera tú pedirla", ha planteado.

En este sentido, Sánchez ha defendido que las mujeres puedan desarrollar su carrera profesional con independencia de la posición que ocupe su pareja. "No quiero ese país, quiero un país donde, dentro de la legalidad, una mujer pueda trabajar en lo que quiera y no tenga que sacrificar su vida laboral por la vida de su pareja", ha afirmado. "Mi mujer no es que tenga derecho a trabajar en lo que quiera, es que dejó de trabajar por ser yo presidente del Gobierno, esto es lo más contradictorio y paradójico de este caso", ha concluido.

El truco de seguidada tras el caso Pegasus

Durante la entrevista, el presidente también ha explicado qué recomendaciones recibió del Departamento de Sistemas de Moncloa después del caso Pegasus, el programa espía utilizado para infectar teléfonos móviles. Según ha relatado, desde ese departamento le aconsejaron apagar el teléfono móvil durante cinco minutos al día como medida de protección frente a los virus. "Si al día apagas el móvil cinco minutos, eso hace que el móvil se proteja frente a los virus", ha explicado.