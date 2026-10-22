Óscar Puente asegura que Pedro Sánchez cada vez se está volviendo más de izquierdas: "Va aprendiendo"

Faltan cinco semanas para la celebración de las elecciones generales el próximo 29 de noviembre y, a pesar de que las encuestas vaticinan una mayoría absoluta del bloque PP-Vox, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha mostrado "optimista" ante una posible remontada del PSOE de Pedro Sánchez. En una entrevista en el programa 'Cara al show de Marc Giró', Puente ha afirmado que "ser pesimista es sufrir siempre de una manera innecesaria" porque "si sale mal, ya has sufrido antes porque te has puesto en lo peor", pero "si sale bien y te has puesto en lo peor, has sufrido una vez innecesariamente".

Pedro Sánchez, cada vez más de izquierdas

El ministro Puente ha reconocido que el presidente le pidió opinión sobre el adelanto electoral "el jueves anterior" y tres días después se produjo el anuncio de la convocatoria electoral. Asimismo, ha revelado que su opinión era que sí que había que adelantar las elecciones generales. Sobre cómo llegan los partidos a las elecciones y la situación de las fuerzas que se sitúan a la izquierda del PSOE, Girò le ha dicho a Puente que él cree que al PSOE le va mejor cuando son "un poquito más de izquierdas", a lo que el ministro ha respondido que en el PSOE hay gente "muy de izquierdas": "A mí me tienes delante", ha dicho, para luego añadir, "el presidente del Gobierno también. Cada vez más. Va aprendiendo".

La sucesión en el PSOE

Otro de los temas que se han tratado en la entrevista es la posible sucesión de Pedro Sánchez en caso de que se retire del liderazgo del PSOE. Las quinielas sitúan a Carlos Cuerpo, Salvador Illa o el propio Óscar Puente entre los candidatos a sucederle. El ministro ha dicho que a él le gusta mucho Salvador Illa porque le parece un "político especial" y un hombre que, para un país como España, "tan tensionado, no vendría mal". Respecto a que es un político catalán, Puente ha asegurado que eso ya sería "la cuadratura del círculo": "Por fin un catalán al frente del Gobierno de España".

Sobre la opción de Carlos Cuerpo, el ministro ha recordado que "no es militante del PSOE", por lo que es "difícil" pensar en él en términos de sucesión. Al contrario que Salvador Illa, que sí es militante: "Ahora mismo sería muy fácil". En cualquier caso, como, según Puente, a la solución de la marcha de Pedro Sánchez le quedan "todavía" cuatro años más, no hay que precipitarse.

Incidencias ferroviarias

La investigación sobre el accidente de tren en Adamuz y la situación de las vías españolas a raíz del creciente número de incidencias también ha formado parte de la conversación. En el caso de Adamuz, Puente ha afirmado que la investigación está judicializada y depende de un organismo "completamente independiente" al margen del Ministerio de Transportes, la Agencia de Investigación de Accidentes: "Yo ya dije que era una investigación que tardaría tiempo por una cuestión de precedentes y también por lo que sabemos de accidentes similares en nuestro entorno de la Unión Europea. Tardan mucho tiempo en esclarecerse. Es un accidente tremendamente complejo y tardará todavía tiempo".

Sobre las incidencias ferroviarias, ¿qué es lo que le diría el ministro a una persona que coge todos los días el tren y cada vez está más desesperada por la situación?. Puente ha explicado que están inmersos en un proceso de cambio en el que hay mucha obra y que el caso de Cataluña es muy claro porque Rodalíes es una red muy antigua en la que se está haciendo "muchísima obra" que genera "muchos problemas". Ha asegurado que España tiene trenes muy viejos y ahora es cuando están empezando a llegar los nuevos: "Los estamos sustituyendo y necesitamos trenes nuevos y acabar las obras. Mientras tanto, pues vamos a sufrir un poco".