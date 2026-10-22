La pregunta de Marta García Aller ante las excusas del PSOE para no entregar sus documentos al juez Pedraz: "¿Tendrá Sánchez la sensación de estar haciendo lo correcto?"

Déjame que te cuente lo que decía Pedro Sánchez hace un año y pico. Justo después de que estallara el escándalo Cerdán. El presidente decía que tenía una "honda sensación de decepción". Y que cuando confió en Cerdán pensó estar haciendo lo correcto, pero que se equivocó… A quién no se la ha jugado un amigo.

Le puede pasar a cualquiera. "La traición de unos pocos no puede manchar al resto". Se fió de Cerdán y se equivocó. La clave está en la contundencia y rapidez con la que reacciona luego el partido. Eso dijo el presidente.

Tolerancia cero a la corrupción prometió. Bueno, pues un año después, el juez Pedraz, que investiga las cloacas del PSOE, le ha pedido al partido que entregue los contratos que hizo, contratos a abogados y consultores (algunos imputados ya) porque sospecha que en realidad algunos de ellos eran una tapadera para ocultar pagos ilícitos a Leire Díez, la fontanera del PSOE sospechosa de tratar de entorpecer las investigaciones de corrupción que rodean al partido y al Gobierno. ¿Cómo no va a sospechar Pedro si esos contratos los encargaba, precisamente, Santos Cerdán, el que tanto decepcionó al presidente?

¿Y qué ha hecho el PSOE cuando el juez Pedraz le ha dado 48 horas para entregar esos contratos? ¿Transparencia? ¿Rapidez para esclarecer el caso? No. Dejar que pase el plazo y pedir más tiempo. El PSOE sigue sin entregarle al juez Pedraz los documentos. Defiende que no puede entregar al juzgado la documentación solicitada al estar en campaña y por el deber del secreto profesional.

El juez investiga si la fontanera hostigaba a jueces y fiscales que investigaban la corrupción que rodea al presidente Sánchez y su entorno, incluido el caso de hermano del presidente, David Sánchez, en Badajoz. Pedraz sospecha que era el partido quien pagaba esos servicios a Leire Díez utilizando como coartada pagos a consultores varios, encargados, por cierto, por el imputado Santos Cerdán.

Pero el PSOE no tiene prisa en salir de dudas y comprobar si detrás de esos contratos (contratos entre 2021 y 2025, es decir, mientras estaba ahí al frente Santos Cerdán) había una prestación de servicios real y no una tapadera para abonar otro tipo de servicios, a la fontanera Leire Díez. Servicios del tipo de los que se acercan al clan de los Rocho para "eliminar" a la jueza Biedma, por ejemplo.

El PSOE está ganando tiempo. Dice la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, que no es una negativa a colaborar con la Justicia, que es por no vulnerar derechos fundamentales. Que el secreto profesional es importantísimo, claro. ¿Tendrá también ahora la sensación de estar haciendo lo correcto? ¿Hacer lo correcto para qué? ¿Para luchar contra la corrupción o para taparla?

Las listas del PP

Y tiempo tendremos de hablar en La Brújula de mucho más que de política. Aunque seguiremos analizando, claro, lo que está dando de sí la precampaña. El PP ya ha anunciado quiénes van a ser sus números 2 y número 3: Cayetana Álvarez de Toledo y Borja Sémper.

Los dos cayeron en 2020, con el PP de Pablo Casado, y vuelven a primera línea seis años (que parecen un siglo) después. Álvarez de Toledo encarna el ala más dura y Sémper la más moderada. Las listas nunca contentan a todos, pero estos nombramientos curiosamente intentan a la vez para marcar distancias con Vox y seducir a sus votantes.

Hablaremos también de un nuevo virus, el Shamonda. Bueno, el virus no es nuevo, lleva décadas circulando entre las vacas. Pero acaba de morir un hombre en Francia afectado de este virus y eso ha hecho saltar las alarmas.

El miedo a una burbuja de IA

Y en seguida en La Brújula de la Economía hablaremos también de por qué las bolsas están cayendo. Cae Wall Street, caen las bolsas europeas y arrastran al Ibex 35 un 2,1%. En Europa pesa la inestabilidad que llega de Francia y su prima de riesgo, en máximos de hace 25 años. Y el precio del petróleo tampoco da tregua, con el barril Brent subiendo más de un 2,5% hasta los 112 dólares, niveles no vistos desde mediados de mayo.

Pero otra de las razones que están pesando para el nerviosismo en los mercados es lo que está pasando con la IA. El fabricante de semiconductores Lam Research se hunde un 10% en Nueva York (al cierre europeo) por unos problemas de suministro y malas noticias también para Meta (-5%) y Tesla (-1,5%).

A las dudas de la rentabilidad de los grandes gigantes de la IA, los mercados le suman las preocupaciones por la amenaza de ciberseguridad, tras la alerta mundial por dos fallos críticos de PHP. El PHP es un lenguaje de programación utilizado desde principios de los 2000 en la mayoría de los sitios de internet, que desde ayer la IA ha dejado expuestas sus vulnerabilidades. Lo que permitiría a los atacantes tomar el control de los servidores web afectados sin necesidad de autenticación y robar datos confidenciales, todo lo que funcionaba sobre PHP ayer quedó expuesto.

A ver si el mayor temor no es qué va a hacer la IA con los humanos sino qué vamos a hacer los humanos con ella… en bolsa

Y del susto, uno más, están aumentando los temores en el mercado a la inteligencia artificial. Y el miedo a una burbuja inquieta cada vez más. Tanto advertirnos del apocalipsis de la IA desde las grandes tecnológicas, y a ver si el mayor temor no es qué va a hacer esta tecnología con los humanos sino qué vamos a hacer los humanos con ella… en bolsa.