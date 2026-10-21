Marta García Aller, sobre la visita de Milei: "Quien más ganas tiene de que participe en la campaña electoral ya no es su amigo Abascal, sino Sánchez"

Déjame que te cuente que en España, además de importar petróleo, chips y soja, ahora también importamos polarización. Como si no tuviéramos bastante con la autóctona. Javier Milei ha llegado hoy a España dispuesto a protagonizar una campaña electoral en la que quien más ganas tiene de que participe ya no es su amigo Abascal, que no estaba en Madrid para recibirle, ni Feijóo, que se había ido a Sevilla, sino Pedro Sánchez.

El PSOE desplegó una lona en Ferraz antes incluso de que Milei se tomara el primer café en su desayuno en el Forum Europa. El mensaje electoral del PSOE decía a Milei: "Hola Milei, los zurdos y zurdas te damos la bienvenida a España, el país que más crece de Europa". Y hasta le tenía un vídeo preparado. Milei, encantado, claro, no escatimó insultos al presidente Sánchez al que kirchnerista fue lo menos malo que le llamó.

Feijóo tampoco estaba para recibir al presidente argentino, el presidente del PP se había ido a Sevilla a proponer para los jóvenes "la mayor ayuda de la historia para comprar una vivienda". Feijóo ha intentado que la noticia del día sea su plan de vivienda, pero al final la foto con Ayuso, la única líder que se reunió con él, ha conseguido eclipsarle las propuestas.

Feijóo ha intentado que la noticia del día sea su plan de vivienda, pero al final la foto con Ayuso ha conseguido eclipsarle

Abascal tampoco se reunió con Milei, pero sacó tiempo a última hora de hacerle al menos una videollamada, que en las redes han celebrado como un homenaje a la última película de Torrente.

Deben de estar de acuerdo los estrategas de todas las campañas (menos los de Ayuso) que la motosierra le Milei en España le da más votos a la izquierda que a la derecha. Porque tantas ausencias en la derecha contrastan con la premura socialista en darle eco a Milei. El presidente Sánchez hasta se ha cambiado la foto en redes con la campaña contra Milei, como si el argentino fuera un contrincante más para el 29N. Y Exteriores esta tarde ha emitido un comunicado "de enérgica condena" a los insultos de Milei.

Deben estar de acuerdo los estrategas en que la motosierra le Milei en España le da más votos a la izquierda que a la derecha

Desde primera hora, el vídeo socialista dejó claro que a quien mejor le viene bien la visita de Milei es al Gobierno, que la aprovecha para meter miedo con que la derecha aplicará en España los recortes de la motosierra. A Sánchez le viene mejor que se hable de la foto de Ayuso con Milei que de la propuesta de Feijóo de construir un millón de viviendas cuando sea presidente. Feijóo hablaba de vivienda. Milei de inmigración y de mujeres.

Algo tendrán que ver los índices de popularidad de Milei a la baja, en mínimos, y los casos de corrupción al alza en que Abascal estuviera casualmente en A Coruña y Feijóo en Sevilla durante su visita. Por cierto, que Milei ya ha visitado España 7 veces desde que asumió el cargo, pero aún no ha pisado ocho de las 23 provincias argentinas. Nada más llegar al desayuno en el Casino de Madrid, una periodista le preguntó educadamente a Javier Milei si su visita puede resultarle incómoda a PP y Vox.

De cargar contra la prensa cuando resulta incómoda sabemos mucho también en la política española. Pero ni el mismísimo Óscar Puente se ha atrevido aún a tanto, al menos fuera de Twitter. Todavía podemos distinguir la polarización de importación de la de aquí, aunque como sigamos así, vamos a necesitar un experto para diferenciarlas.

El futuro de la ley de nietos

Veamos qué va a pasar con los ciento sesenta y tres mil españoles que no saben si van a poder votar el 29 de noviembre. Son los nacionalizados por la llamada ley de nietos, descendientes de exiliados del franquismo que recuperaron la nacionalidad española y que viven fuera de España. El Constitucional ha rechazado estudiar el recurso de amparo del Defensor del Pueblo contra la suspensión cautelar del sufragio.

Más que ratificar la decisión del Supremo, cuestión en la que ni entra, dice que es "precipitado" que intervenga cuando aún hay un recorrido judicial previo. Además, hay una falta evidente de medios en los consulados. El Tribunal Supremo suspendió su derecho al voto en septiembre alegando que primero hay que verificar cómo cada uno obtuvo la nacionalidad.

Esta semana, el Defensor del Pueblo intentó que el Constitucional levantara esa suspensión. El Constitucional ha dicho tajantemente que no. Que es prematuro. Y queda claro que era un recurso muy forzado. Que hay que esperar a que el Supremo termine lo que está haciendo.

Mientras tanto, el reloj corre. El censo cierra el jueves. La documentación electoral tiene que enviarse la semana que viene. Y los consulados españoles en todo el mundo reconocen que es prácticamente imposible distinguir a tiempo quién puede votar y quién no. No dan abasto.

Después del choque institucional entre el Supremo y el Constitucional por la amnistía, esta vez la mayoría progresista del Constitucional no da la razón al Gobierno. Y se rompe la dinámica de bloques. El Supremo todavía tiene que pronunciarse sobre el fondo del asunto. Pero eso, casi con toda seguridad, no será antes del 29 de noviembre.