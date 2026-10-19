Marta García Aller reflexiona sobre las consecuencias de las protestas en Francia: "La pregunta es si también será la extrema derecha la que recoja frutos en las urnas"

Déjame que te cuente dónde estamos. Estamos en un sitio sin el que la historia de España sería otra… ¡En Ferrol! Ferrol siempre ha estado en el espejo de la historia. Los ferrolanos lo sabéis, pero en el resto de España a veces se nos olvida. Y qué mejor momento para recordarlo que hoy, desde el teatro Joffre de Ferrol, ¡que se oiga el aplauso de todos los que habéis venido a hacer La Brújula esta tarde!

Ferrol siempre fue una ciudad de astilleros y de clase obrera organizada. Es también una de las ciudades que más paro ha sufrido con la desindustrialización. Y que más resistencia ha mostrado para aprender a readaptarse.

En Ferrol sabéis bien lo que es el descontento y las promesas incumplidas, sabéis lo que son las huelgas y las protestas. Y, ahora, con Francia en llamas por el descontento y el voto protesta extendiéndose por toda Europa, qué mejor escenario para preguntarnos cómo se sale adelante cuando el futuro deja de ser lo que era.

Ferrol era, en el siglo XIX, una de las ciudades más modernas de España. Y uno de los mayores arsenales militares de Europa.

Luego llegó Napoleón. Vaya si llegó. Y en Ferrol la guerra napoleónica fue también una guerra civil en miniatura. Había afrancesados, partidarios de José Bonaparte, que veían en la ocupación francesa una oportunidad de modernización. Y había patriotas que querían echar al invasor, pero no se ponían de acuerdo en qué España querían recuperar. ¿No es esa la gran pregunta de la campaña electoral? ¿Qué España recuperar? ¿Acaso no es un espejo del debate actual sobre declive, identidad nacional y nostalgia que recorre Europa?

¿No es esa la gran pregunta de la campaña electoral? ¿Qué España recuperar?

Cómo no va Ferrol a ser imprescindible para entender un momento tan polarizado como este. Cómo no van a saber los ferrolanos lo que es la polarización si aquí en Ferrol nacieron en el mismo siglo Francisco Franco y Pablo Iglesias Posse… Digo el fundador del PSOE y de la UGT (no el youtuber).

Aunque mi personaje ilustre de Ferrol no es un ferrolano, sino ferrolana. Y no, no me refiero a la vicepresidenta Yolanda Díaz, que también nació aquí. ¿Cómo pasará a la historia Yolanda Díaz? ¿Como la fundadora de Sumar o como su destructora?

Hace diez años Ferrol votó masivamente a Podemos en 2015. Luego a Sumar. ¿Y ahora? ¿Quién se presenta aquí por Frente Amplio? ¿Se presenta acaso Frente Amplio por aquí? ¿Qué es Frente Amplio? No es mal sitio Ferrol para empezar a trazar el mapa exacto de lo que le ha pasado a la izquierda en los últimos diez años.

La ferrolana Concepción Arenal

No, pero mi ferrolana favorita es una de las reformadoras sociales más importantes de la historia de España, una de las pensadoras del derecho humanitario más relevantes de Europa. Concepción Arenal.

Concepción Arenal es una ilustre ferrolana. Los de aquí sabéis bien su historia. Concepción Arnal era una niña ferrolana que en el siglo XIX se hacía preguntas que resultaban revolucionarias entonces, como… ¿por qué una mujer española podía ser reina, pero no funcionaria? ¿Y si una mujer puede ser la madre de Dios, ¿por qué no puede ser sacerdote? Esta todavía resulta revolucionaria hoy, 200 años después.

Concepción Arenal se matriculó en la Universidad en 1841 disfrazada de hombre. Las mujeres tenían prohibido el acceso. Nunca obtuvo el título, pero eso no le impidió convertirse en una de las juristas y penalistas más influyentes de su generación.

Y Arenal también escribió sobre el extranjero pobre, sobre quienes el sistema considera prescindibles. Y denunció los abusos e inmoralidades tanto en hospicios como en cárceles de la época. Arenal pasó su vida diciendo que la pobreza fabrica delincuentes y que encerrarlos sin darles oportunidades solo fabrica más pobreza. Sí, Concepción Arenal también habría escrito sobre lo que está pasando en Ceuta.

Tiempo tendremos de hablar de mucho más que de política. Seguiremos muy pendientes del temporal en Cataluña y Valencia. Y hablaremos de lo desconcertados que están los gallegos porque estamos en octubre y aquí no llueve.

Hablaremos del Puerto de Ferrol, de la maravilla que es pasearse por el barrio de la Magdalena, de cómo ha cambiado esta ciudad y cómo mira al futuro. Pero también su pasado, el pasado de Ferrol, siempre interesante para analizar el presente.

Qué mejor sitio para hablar de cómo se extienden las protestas por Francia, que estas calles de Ferrol que tanto saben de protestas y descontento. Las lecciones de la desindustrialización que explican el voto de protesta en toda Europa se entiende mejor mirándolo desde Ferrol.

Los disturbios callejeros en Francia de estos días, los ás graves desde los chalecos amarillos, dejaron este fin de semana un rastro de tiendas saqueadas, ayuntamientos incendiados y casi mil policías heridos. Lo que comenzó como unas protestas estudiantiles y ciudadanas contra el coste de la vida derivó en violencia generalizada en ciudades de todo el país, desde París hasta Limoges, Marsella y Lille.

Una doble falla del Gobierno de Macron

El gobierno de Emmanuel Macron, debilitado por una batalla presupuestaria inminente y semanas de movilizaciones en institutos, ha quedado expuesto por una doble falla: los servicios de inteligencia estimaron 100.000 manifestantes y acudieron 500.000; el operativo policial desplegado rondó los 10.000 agentes, frente a los más de 60.000 movilizados. Ahora andan preparando toques de queda, pero la sensación de descontrol de la República es inevitable ya. A los franceses se les dan mejor las revoluciones que las reformas.

Ahora andan preparando toques de queda, pero la sensación de descontrol de la República es inevitable ya

Unas 2000 tiendas fueron saqueadas el fin de semana en Francia. En Limoges, una turba incendió el ayuntamiento, un edificio neorrenacentista del siglo XIX que sobrevivió a dos guerras mundiales. En París, hemos visto vecinos de la Plaza de la República indefensos contra los saqueadores que llegaron con mochilas vacías y se marcharon cargados de alcohol, tabaco y tarjetas SIM. Y, en medio de las llamas, turistas despistados con sus maletas con ruedas buscando refugio.

El primer ministro Sébastien Lecornu culpa a grupos de extrema izquierda de haber caldeado el ambiente deliberadamente de cara a las elecciones presidenciales. Jean-Luc Mélenchon acusa a Lecornu de "incompetencia" y sugirió que el gobierno había dejado crecer la violencia para desacreditar las protestas legítimas.

La gran beneficiada de la parálisis de Macron y las calles en llamas es Marine Le Pen

La gran beneficiada de la parálisis de Macron y las calles en llamas es Marine Le Pen. Con Macron en mínimos históricos (un 15% de aprobación) y Le Pen como favorita en las encuestas a seis meses de las presidenciales, los disturbios le ofrecen el relato que necesitaba. Su partido insiste en que ella es la única capaz de "restablecer el orden".

Algunos se preguntan si la virulencia de las protestas de la extrema izquierda francesa pueden reproducirse en España, en vísperas de una huelga general convocada justo antes de las elecciones del 29-N. La otra pregunta es si aquí también será la extrema derecha la que recoja sus frutos en las urnas.