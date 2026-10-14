Marta García Aller ironiza sobre las previsiones electorales del CIS: "En Ferraz no deberían preocuparse por atraer más votantes"

Déjame que te cuente a quién ha elegido Pedro Sánchez para ser su número 2 en las listas para las elecciones del 29N. La elegida es la ministra Margarita Robles. Y tiene su interés que así sea, porque la ministra de Defensa es lo más parecido a una crítica que ha recibido Sánchez a su gestión de Ceuta. Bueno, no exactamente.

Pero al menos Margarita Robles sí que pidió disculpas a los ceutíes. Fue la única del Gobierno en reconocer, a la vuelta del verano, que el Gobierno llegó tarde. Marlaska, sin embargo, sostenía una y otra vez que se hizo todo lo que había que hacer con la información que se tenía. Dos ministros fundamentales para la protección de las fronteras y la seguridad del Estado diferían tanto en sus versiones ante la mayor crisis de seguridad que hacía difícil creer que ambos pudieran seguir en el cargo. No solo han seguido sino que ahora comparten listas a las generales.

Pero si el presidente Sánchez puede decir una cosa y la contraria, dependiendo del momento, por qué no va a poder tener ministros que digan una cosa y su opuesta. La número dos puede decir que el CNI avisó de la crisis que se avecinaba en Ceuta y el número cinco, Marlaska, puede decir que no. Así cada votante puede elegir la versión que más le convenza y asunto arreglado.

Por qué no va a poder tener ministros que digan una cosa y su opuesta

Al fin y al cabo, el mismo día que la ministra de Defensa en el Congreso de los Diputados afirmó que los servicios de Inteligencia sí que avisaron de que 80.000 personas (¡80.000 personas!) estaban a punto de cruzar a nado de Marruecos a Ceuta, salió el ministro del Interior en Moncloa a decir que no. Que qué informe. Marlaska no había visto ningún informe ni del CNI ni de los servicios de inteligencia "amigos". De hecho, ni siquiera los vio cuando los desclasificó su Gobierno.

Un PSOE desatado según el CIS

Y si en el PSOE para preparar la campaña se fían del CIS, en Ferraz estarán hoy de enhorabuena. El barómetro da a los socialistas el 34% en intención de voto, mientras que deja al PP en el 22,2% y a Vox en el 17,1%. Es decir, según Tezanos el PSOE ganaría las elecciones generales con un 34% del voto en caso de que se celebraran hoy, según el barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Claro, que no hay otro sondeo que le dé tan buenos resultados al Gobierno. El resto de las encuestas que hemos conocido los últimos días dan una victoria aplastante de hasta 200 escaños a la suma de PP y Vox.

Así que los que atribuyen la elección de Margarita Robles de número dos un intento de Sánchez de atraer en Madrid al votante más centrista, no deberían preocuparse por atraer más votantes si se creen lo que dice el CIS. Según Tezanos, el PSOE ganaría las elecciones. Y va sobrado. Y todo esto antes incluso de conocer que Margarita Robles será el número dos por Madrid.

Protestas más allá de la campaña electoral

Hablaremos también de las protestas. Que no es lo mismo que hablar de la campaña. ¿Qué piden los profesores que se están manifestando en Madrid? La tentación es siempre reducirlo todo a si es a favor o en contra del Gobierno. El estatal, el regional o el que toque, que para eso estamos en campaña electoral. Pero basta hablar con unos cuantos profesores y, voten ellos a quien voten, porque hay profesores de todos los colores, que lo que reclaman son mejoras en sus condiciones.

Reclaman menos ratios por clase y más recursos para atender a la diversidad creciente en las aulas. Se quejan de que les faltan recursos y les sobra burocracia, que entre hacer las programaciones, los informes… No tienen tiempo de atender bien a los alumnos.

Y por eso el profesorado madrileño ha iniciado hoy una huelga indefinida. El momento de mayor tensión se ha vivido esta mañana cuando la policía ha cargado contra unos manifestantes. Ha habido varios heridos y cinco detenidos. Esta tarde una manifestación en Atocha ha terminado en La Puerta del Sol, donde se junta con la acampada por la vivienda digna que está allí desde el 26 de septiembre. En Cataluña también hay protestas hoy. Las de los agricultores.

El sector agrícola ha llegado hasta el centro de Barcelona para reclamar soluciones para un sector que, dice, está "contra las cuerdas". Según Unió de Pagesos, unos 200 tractores, y miles de agricultores se han juntado para reclamar un gasóleo profesional y el fin de una política agraria que consideran hecha de "parches". Reivindican ayudas para una "soberanía alimentaria básica" y han pedido que se aplique correctamente la ley de la cadena alimentaria, mediante controles estrictos de las entradas de productos en las aduanas y un aumento de las inspecciones. Algunos agricultores ni siquiera llevaron su tractor por lo caro que les iba a salir llenar el depósito.

Y si en Madrid la última parada era la Puerta del Sol, en Cataluña era la plaza Sant Jaume. Es lo que tienen las competencias. Protestan los agricultores, protestan los profesores, protestas por la vivienda… cada sector plantea su malestar. Cada partido (y gobierno) las ignora o ensalza en función a lo que mejor les venga en campaña.

Pero hay malestares que no entienden de ciclos electorales. Hoy hemos conocido el dato del IPC. Y en septiembre se ha confirmado una inflación del 4,9%, la tasa más alta desde febrero del 23. Y la pérdida de poder adquisitivo también vota el 29N. Suben los alimentos, suben los combustibles y sube la vivienda. Y los sueldos no. Cómo no va a subir el malestar.