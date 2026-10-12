El monólogo de Marta García Aller: "Justo a tiempo para que desde el Gobierno sobreactúen"

Déjame que te cuente, si estás atrapado en un atasco de la operación retorno por el Puente del Pilar, que podría ser peor. Podrías haber tenido que coger esta tarde un tren entre Madrid y Barcelona. Y entonces no tendrías posibilidad de llegar a tu destino. Hay miles de personas afectadas en este momento por la suspensión de las líneas debido al incendio de un convoy. Solo en la estación de Zaragoza ha habido centenares de desalojados. Y el caos aumenta también en Atocha y Sants.

Fue por un incendio hacia las 16 horas de un tren AVE en la provincia de Zaragoza lo que ha llevado a Renfe a suspender toda la circulación ferroviaria de Alta Velocidad entre Madrid, Zaragoza y Barcelona. El incendio ha afectado a la locomotora del tren y a la parte más próxima del siguiente vagón.

Era un convoy que había partido desde Atocha rumbo a Figueres y se ha detenido a la altura de Ricla, en Zaragoza. Los operarios detectaron un incendio en la cabina de cola del tren y los 283 viajeros a bordo fueron evacuados; dos personas han necesitado atención sanitaria.

Los trenes en circulación han quedado detenidos y Renfe ha confirmado en un comunicado la anulación de todas las salidas programadas. En Atocha, donde hay miles de pasajeros varados esperando cuándo podrán llegar a su destino, Renfe ha dado las primeras explicaciones del caos.

Todavía no ha tuiteado nada el ministro Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad

Por cierto, que todavía no ha tuiteado nada el ministro Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad. Que tampoco acudió esta mañana a la recepción del 12 de octubre en el Palacio Real.

Tiempo tendremos en La Brújula para hablar de mucho más que de lo que ha dado de sí el 12 de octubre, el día de la Fiesta Nacional. Hablaremos de la visita mañana de los Reyes a Ceuta, y de los preparativos de la Unión Europea ante la amenaza rusa, y de quién ha ganado el Nobel de Economía.

Pero antes veamos qué nos ha dejado un 12 de octubre lleno de noticias. La más importante ha llegado mientras tenía lugar la recepción en el Palacio Real después del desfile de las Fuerzas Armadas. El Supremo ha dictaminado que los españoles nacionalizados por la ley de nietos no van a poder votar el 29N.

Son 163.020 afectados por la ley de nietos, descendientes del exilio

Son 163.020 afectados por la ley de nietos, descendientes del exilio. No van a poder votar porque, según el Supremo, no hay tiempo para revisar antes de los comicios el censo de residentes en el extranjero.

El argumento del Gobierno era que mantener la suspensión vulneraría un derecho fundamental como el del voto de miles de personas, pero el Supremo sostiene que el derecho de sufragio "no es un derecho de carácter absoluto", sino que está "supeditado... a intereses generales". Y que "preservar la veracidad e inexistencia de irregularidades en el censo electoral debe prevalecer sobre el interés particular del ciudadano".

Y la noticia de que el Supremo mantiene la suspensión del voto a los nacionalizados por la Ley de Nietos ha llegado justo cuando en el Palacio Real tenía lugar la recepción oficial con motivo de la Fiesta Nacional. Justo a tiempo para que desde el Gobierno sobreactúen, acusando a poco menos que al Tribunal Supremo de que no les importe el derecho a voto. Y a PP y Vox de volver "a tropezar con la piedra del franquismo" por querer "destruir" el voto de miles de españoles.

Justo a tiempo para que desde el Gobierno sobreactúen, acusando a poco menos que al Tribunal Supremo de que no les importe el derecho a voto

Y en el entorno de PP ha pasado exactamente lo contrario. Han celebrado que el Supremo frenó lo que considera un intento del Ejecutivo de influir en el censo electoral, insinuando de nuevo un intento de fraude sin prueba alguna. O como si la sobreactuación del Gobierno, en precampaña electoral, fuera prueba suficiente.

Para la falta de institucionalidad la de Santiago Abascal, que prefirió celebrar el Día de la Fiesta Nacional dando plantón al rey e irse a Ceuta

Muy institucional no les han quedado los corrillos, cuestionándose unos a otros su papel en democracia. Aunque para la falta de institucionalidad la de Santiago Abascal, que prefirió celebrar el Día de la Fiesta Nacional dando plantón al rey e irse a Ceuta un día antes que SS.MM. acompañado del francés Jordan Bardella, el candidato lepenista.