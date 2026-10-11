OPERACIÓN PAPA

El Papa León XIV anuncia que será operado de un nódulo en el pulmón en los próximos días

La operación con la que se extirpará al papa León XIV un nódulo en un pulmón en "fase inicial" está prevista para los próximos días y conllevará un ingreso posoperatorio de una semana, según confirmó este domingo la Santa Sede.

ondacero.es | Agencias

Madrid |

El Papa León XIV en una imagen de archivo
El Papa León XIV en una imagen de archivo | Europa Press

El Papa León XIV será operado de un nódulo pulmonar en los próximos días, según él mismo ha anunciado este domingo tras el tradicional rezo del Ángelus.

"Recientemente, durante unos controles, los médicos me encontraron un módulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy temprana y bien localizado", ha explicado el Pontífice ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro del Vaticano.

Según ha afirmado, los médicos que le han atendido han considerado conveniente intervenir. "Siguiendo sus consejos, he decidido operarme para extraerlo", ha añadido.

Asimismo, ha agradecido a todos los fieles "su cercanía espiritual". "Me encomiendo a vuestras oraciones", ha concluido el Papa.

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