Así ha sido el momento en el que a la princesa Leonor se le ha caído el Toisón de Oro y Felipe VI le ha ayudado a colocárselo

Como cada año, la Casa Real ha presidido el desfile militar del 12 de octubre con motivo de la Fiesta Nacional. En esta ocasión, también con la princesa Leonor, vestida con el uniforme de gala del Ejército de Tierra, y por la infanta Sofía.

Precisamente, Leonor y Felipe VI han protagonizado una de las anécdotas previas al desfile militar. Cuando se encontraban en la tribuna real, desde la que presencian cómo desfilan las autoridades, a la princesa se le ha caído el famoso Toisón de Oro que lleva en su vestimenta.

Felipe VI ha avisado a la princesa Leonor y posteriormente le ha ayudado a ponérselo de nuevo.

Aplausos y vítores para los reyes

Poco después de la llegada de Sánchez, ha aparecido Felipe VI, que ha sido recibido con aplausos, vítores y gritos de "Viva el rey" por los presentes en la capital.

Felipe VI lleva el uniforme de gala del Ejército del Aire y del Espacio y, junto a la reina Letizia, ha presidido el acto central de la jornada desde la tribuna real.

El propio Sánchez ha sido el que se ha llevado los pitos y abucheos, como es habitual en las ediciones de los últimos años. "Pedro Sánchez, hijo de p...", ha sido el grito más repetido a la llegada del presidente del Gobierno, que ha recibido los insultos hasta minutos después de llegar y saludar a las autoridades.