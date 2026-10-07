Qué partidos se presentan a las elecciones generales del 29N y quiénes son sus candidatos

EL 29 de noviembre, millones de españoles están llamados a las urnas. El adelanto electoral de Pedro Sánchez ha precipitado unos comicios que se esperaban para 2027, obligando a todos los partidos a cumplir con unos plazos para poder ser investidos.

Sánchez comunicó al Rey su decisión, y el pasado martes el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó de manera oficial el adelanto electoral. Desde entonces, los españoles cuentan con más de 50 días para pensar su voto.

Sin embargo, tras la disolución de las cortes, muchos ciudadanos dudan sobre qué grupos políticos se presentarán como una opción más en las listas. Y es que el adelanto electoral ha provocado la precipitación, por lo que algunas formaciones aún no tienen nombre ni candidato oficial.

Aún así, la gran mayoría de los partidos ya están conformados y será turno de cada uno de preparar su campaña electoral prevista para el 13 de noviembre.

PSOE, PP y Vox, confirmados

Los tres principales partidos del país están listos para las elecciones del 29N. En primer lugar, el presidente Pedro Sánchez será la opción del grupo socialista de cara a los comicios tras haber asegurado estar preparado para una nueva legislatura. El hasta ahora líder del Ejecutivo encabezará la lista para tratar de recuperar su posición como presidente.

En la oposición, el tablero tampoco se mueve. El Partido Popular (PP) mantendrá a Alberto Núñez-Feijóo como líder de la formación azul para tratar de llegar a la Moncloa como ya lo intentó en 2023. No obstante, en esta ocasión el PP apunta a mejorar su resultado respecto a la pasada edición, tal y como muestran las primeras encuestas.

De igual manera, Santiago Abascal será el máximo representante de VOX, que llega a estas elecciones con un contexto muy diferente al de las pasadas elecciones. En su caso, será su cuarto intento. Tras su reelección como líder del partido hasta 2028, Abascal llegará a los comicios con la ambición de alcanzar su mejor resultado.

Las dudas con Frente Amplio

La de llegada de elecciones este año ha provocado un cambio de rumbo en el panorama político. La izquierda alternativa quiere acabar con la fragmentación y, para ello, ha presentado una alternativa que reúne varios partidos para intentar sacar un buen resultado de este 29N.

Bajo el nombre de Frente Amplio, el proyecto reúne, por el momento, a Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Catalunya en Comú con el objetivo de alcanzar una nueva mayoría de gobierno. Y es que Frente Amplio, según han apuntado, "quiere ser la llave de una nueva mayoría de izquierdas que dé solución al problema de la vivienda y siga avanzando en derechos".

Mientras se configura el partido, dos son los nombres que apuntan a encabezar la lista. Mónica García y Ada Colau son las dos favoritas para liderar la alternativa de izquierdas en el próximo mes de noviembre.

Podemos tantea su unión a la izquierda alternativa

Mientras los partidos de la izquierda tratan de reorganizarse, las dudas corren alrededor de Podemos. A falta de poco más de una semana para que venza el plazo para registrar las coaliciones que se presentarán a los comicios, Podemos y el Frente Amplio aún tantean su posible unión.

La formación morada insiste en que cualquier acuerdo debe pasar por la celebración de unas primarias abiertas, algo que genera división dentro del Frente Amplio. Sin embargo, de no producirse un pacto finalmente, sería Irene Montero quien representaría a Podemos de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

Otras alternativas

Además de todas estas opciones, algunas de las alternativas que se presentarán serán Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, Partido Nacionalista Vasco (PNV), Junts, Bloque Nacionalista Galego (BNG) o Se Acabó La Fiesta (SALF).

En el caso de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el candidato propuesto a encabezar la lista será de nuevo Gabriel Rufián, aunque este todavía no ha confirmado que vaya a asumir este papel.

Por parte de EH Bildu, la actual portavoz, Mertxe Aizpurua, se posiciona como la favorita para encabezar la lista del partido del País Vasco, aunque esta decisión tendrá que ser aprobado por la militancia en los próximos días.

Algo que se repite en el el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que tampoco ha elegido quién será el candidato, aunque todo apunta a que podría ser la actual portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero.

Respecto a Junts, todavía no ha confirmado su candidato, aunque cabe la posibilidad de que la representante sea Míriam Nogueras, actual portavoz en el Congreso.

En el Bloque Nacionalista Galego (BNG), parece que será el portavoz parlamentario en el Congreso, Néstor Rego, quien opte a encabezar las listas de la formación, mientras que Coalición Canaria (CC) presentará a su portavoz, Cristina Valido.

Por último, la formación ultra creada por 'Alvise', Se Acabó la Fiesta (SALF), tiene intención de presentarse a las elecciones generales, aunque se desconoce quién será su líder.