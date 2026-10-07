Quién liderará 'Frente Amplio' en las elecciones del 29N: estos son los nombres que están sobre la mesa

La convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este pasado lunes, ha obligado a los partidos a empezar a pensar la campaña electoral, que arranca el próximo 13 de noviembre. En este sentido, Frente Amplio, el partido que aglutina los partidos a la izquierda del PSOE, debe elegir a su líder.

El próximo 17 de octubre se conocerá al elegido o elegida, y la hoja de ruta del partido, que aglutina a IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes, que son los partidos que gobiernan en coalición con el PSOE, mientras Podemos insiste en su idea de celebrar unas primarias abiertas. Mientras el partido se configura, ya suenan algunos nombres.

Mónica García

Uno de los nombres que más suena es el de la actual ministra de Sanidad, Mónica García. Todavía no se ha pronunciado públicamente sobre esta idea, pero sí ha defendido el "arraigo territorial" de su organización, Más Madrid. Según EFE, fuentes de Frente Amplio señalan que el nombre de Mónica García está sobre la mesa y tendría como objetivo una candidatura coral, con distintos referentes en función del territorio.

Sin embargo, si García es la elegida, tendrá que compaginar su trabajo en la formación con el liderazgo de Más Madrid de cara a las elecciones autonómicas de esta comunidad, donde tendrá que luchar contra Óscar López, que se presenta por el PSOE, e Ione Belarra, que se presenta por Podemos.

Ada Colau

La exalcaldesa de Barcelona es otro de los nombres que resuena con fuerza después de que ella misma dijera hace unos días en declaraciones a elDiario.es y Público que se mostraba abierta a ser candidata si realmente se presentaba un "frente realmente amplio". Aunque ha reconocido que "no tenía previsto" regresar a la primera línea de la política porque es "un lugar bastante hostil" se ha mostrado dispuesta.

Aun así, Colau ha puntualizado que "el tema no va de nombres" y que cualquiera de los que se planteen debe ponerse a disposición de las formaciones políticas para que se construya algo "lo más coral y amplio posible", pero que hay que respetar las negociaciones de las formaciones políticas.

Irene Montero

El nombre de la eurodiputada también se menciona, sin embargo, Podemos exige que se celebren unas primarias abiertas, que son la única forma de armar una candidatura amplia y salir del "bucle" de la izquierda. Algo que ha descartado la coordinadora de Movimiento Sumar y portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, porque lo mejor es "acordar" en lugar de "competir".

Pablo Bustinduy

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha erigido como un posible candidato para Frente Amplio, sobre todo tras su intervención en el debate del Congreso en el que se tumbaron los decretos de vivienda. Los 15 minutos que duró su discurso han sido muy comentados, dada la fiereza que usó contra PP, Vox y Junts por votar en contra.

Es más, en el último barómetro del CIS era el segundo ministro mejor valorado, solo superado por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Sin embargo, siempre que ha sido preguntado por la posibilidad de liderar la candidatura, ha declinado la idea, así que parece bastante complicado que sea el elegido.

Ernest Urtasun

También se ha mencionado el nombre del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, uno de los más afines a Yolanda Díaz y uno de los que más esfuerzos ha hecho en las negociaciones de los decretos de vivienda. En una entrevista en Catalunya Ràdio, dejó la puerta abierta a la posibilidad de ser cabeza de lista.

Preguntado por su futuro, comentó que estaría "en la pelea", sin dar más detalles. Sin embargo, lo más probable es que acabe encabezando la lista de Frente Amplio por Barcelona.

Qué pasa con Rufián, Maíllo o Emilio Delgado

Sin duda, uno de los nombres más atractivos y que más piden las calles es el del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que lleva mucho tiempo hablando de la necesidad de que la izquierda se una. Cabe recordar que presentó junto con Irene Montero en Barcelona y otro en Madrid con Emilio Delgado sobre el futuro de la izquierda.

Además, según un sondeo elaborado por 40dB publicado por El País es el candidato preferido para liderar este espacio a la izquierda. Sin embargo, no es fácil integrar su candidatura, debido al peso que tendría su prioridad hacia Cataluña.

Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha reafirmado que no será candidato a liderar Frente Amplio, a pesar de ser una de las opciones que más gustan. En palabras del andaluz, su papel está allí, más si cabe tras las elecciones del pasado mayo.

También ha sonado el nombre de Emilio Delgado, el segundo de Más Madrid, sobre todo tras la batalla contra Mónica García por liderar Más Madrid y tras presentar con Rufián el acto de la izquierda en Madrid. Sin embargo, es uno de los rostros menos conocidos a nivel general, en comparación con el resto.