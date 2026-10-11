El mensaje que lanza España a Marruecos con la visita de los reyes a Ceuta y Melilla: "Para Mohamed VI esto es casi un insulto; esta se la va a guardar"

Este lunes es 12 de octubre, la Fiesta Nacional, pero lo interesante a efectos de política internacional va a ocurrir unos días después. Los próximos 13 y 14 de octubre, los reyes de España visitan por primera vez Ceuta y Melilla desde el año 2007, justo en un momento en el que la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma no está resuelta y continúa la crisis fronteriza producida por Marruecos. ¿Por qué se produce ahora y cómo va a sentarle esto a Marruecos?

Fernando Arancón explica en El Orden Mundial de Julia en la onda que esta visita tiene un "nivel de detalle y simbolismo" muy importante, y prueba de ello es que esta será la primera vez desde Alfonso XIII que los reyes de España duerman en Ceuta. La visita que hicieron en 2007 don Juan Carlos y doña Sofía fue tan solo de cinco horas y se marcharon, lo que ya era un gesto comedido por parte del Gobierno de entonces.

"Para que veáis el nivel de cómo se medían este tipo de detalles en visitas anteriores, visitar Ceuta y Melilla, sí, pero dormir ya era pasarse en 2007. Pues ahora van a dormir y eso es un punto más de reafirmación de la postura política de España. Todo está medidísimo y aun así, en 2007, se produjo una crisis diplomática muy importante entre ambos países: Marruecos retiró al embajador en Madrid y el rey marroquí salió públicamente a criticar esta visita", explica el experto internacional.

Ahora la situación es la contraria porque la parte agraviada es la española. Hay que recordar que esta visita es la reacción del Gobierno español a esa crisis fronteriza con Marruecos que derivó en una crisis migratoria y humanitaria que todavía pervive varios meses después. Pero hay que recordar que, igual que se ha criticado mucho la tibieza del Ejecutivo español, "es cierto que una visita de los reyes es de las herramientas más potentes que tiene España para mantener a raya a Marruecos en sus reivindicaciones territoriales".

¿Qué se sabe, qué se intuye y qué no se sabe de la visita de los reyes a Melilla?

Fernando Arancón explica lo que sabe, lo que intuye y lo que no sabe de la visita de Felipe VI y la reina Letizia a la ciudad autónoma. Lo que sabe es que a "Marruecos esta visita le va a sentar como una patada" porque es de los gestos más "inamistosos que puede recibir de España porque es una reafirmación de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla", el gesto simbólico "más potente" y el motivo por el cual los Gobiernos españoles lo utilizan "con cuentagotas", dos veces en los últimos 20 años.

Lo que intuye es que Marruecos "se la va a guardar" porque una reacción ahora, estando la crisis anterior tan reciente y con Europa vigilando, "es poco inteligente". Pero para ellos, "esto es prácticamente un insulto y antes o después forzarán otra crisis migratoria, supongo que al próximo Gobierno, como forma de cobrarse esto".

Lo que no sabe Fernando Arancón es cuándo se producirá esta posible reacción ni cuándo será el discurso público de Marruecos. El viernes, el rey Mohammed VI dijo que lo que estaba sucediendo no le gustaba (no mencionó Ceuta) y que el modelo de cooperación actual con España, incluyendo la migración, estaba obsoleto y había que cambiarlo: "España todavía sigue insistiendo en esa relación con Marruecos y Marruecos está diciendo que hay que cambiar de estrategia. No sé si optarán por una línea discreta para no llamar la atención o, como en 2007, forzarán una crisis diplomática para victimizarse e intentar capitalizar un poco la situación".

España cancela una reunión de alto nivel con Argelia

Esta situación de calma tensa entre ambos países es la posible razón por la que el Gobierno español ha cancelado una reunión de alto nivel que estaba prevista con Argelia para este mes de octubre. Aunque el argumento ha sido que la convocatoria electoral trastoca toda la agenda, Fernando Arancón cree que es una "excusa" porque el Gobierno puede seguir teniendo actividad exterior, sobre todo, si ya estaba prevista: "Creo que esto va más por no enfadar todavía más a Marruecos", señala.

"Cancelar una RAN es relativamente habitual y tampoco supone un drama. Se diseñó hace meses e iba a ser un nuevo gesto de acercamiento entre España y Argelia después de aquella crisis de 2022. De hecho, Sánchez estuvo hace unos meses en Argelia [...]. Pensemos en el percal para Rabat: en apenas unas semanas, los reyes de España visitan Ceuta y Melilla y el Gobierno español se reúne con el argelino, que es su mayor rival geopolítico", explica.

Según el experto, si nos ponemos en la perspectiva marroquí, "tiene que causar un pánico tremendo": "Se asume que el Gobierno español quiere, al tiempo que mandar un mensaje contundente, no escalar la situación", así que, como mínimo, "era prudente o razonable posponer esto con Argelia": "Esto no quita que no haya que cultivar buenas relaciones. Parece que se viene un invierno complicado en los mercados energéticos internacionales y no estamos como para enfadar o hacerle un feo a uno de nuestros principales socios energéticos".