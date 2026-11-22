Han sido múltiples las críticas a través de redes sociales al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Esto se debe a la detención de un hombre y su hija por agentes encapuchados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. Una situación que ha provocado una fuerte reacción a nivel social y político, después de que varios vídeos del operativo, desarrollado durante el embarque de un vuelo de Alaska Airlines con destino a Los Ángeles, se hayan hecho virales en redes sociales.

Los hechos tuvieron lugar este sábado en la pasarela de embarque, la cual estaba muy concurrida por los pasajeros que iban a tomar el vuelo. Las imágenes muestran a varios agentes vestidos de negro y con el rostro cubierto interviniendo contra los pasajeros, mientras una persona es derribada y una mujer es sacada por la fuerza de la zona de embarque, dando lugar a momentos de tensión que obligaron a retrasar el vuelo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha explicado que la operación tenía como objetivo arrestar a Ricardo Larrondo Mendoza, ciudadano mexicano al que acusaban de permanecer en Estados Unidos más tiempo del autorizado por su visado.

De acuerdo con la versión oficial, otros viajeros interfirieron en la actuación policial, llegando una pasajera a lanzar café caliente contra los agentes. La hija de Ricardo, que también habría excedido el período de estancia permitido por su visado, ha sido detenida y se enfrenta a una acusación por agresión a un funcionario federal. Un "delito" que el DHS ha asegurado que es perseguido por la ley, así como las agresiones contra sus efectivos.

Los demócratas afirman que "habrá rendición de cuentas"

El gobernador de Washington, el demócrata Bob Ferguson, ha condenado duramente la intervención y ha denunciado que el ICE está "completamente fuera de control". "Me indigna que agentes encapuchados, que no se identifican, siembren el caos en nuestras comunidades", ha lamentado a través de redes sociales.

La también demócrata senadora, Patty Murray, ha expresado igualmente su indignación ante los hechos y ha asegurado que el presidente estadounidense, Donald Trump, deberá responder por las actuaciones del organismo ante el Congreso. "Habrá rendición de cuentas", ha advertido Murray.

La aerolínea no recibió aviso

Por su parte, la aerolínea Alaska Airlines, ha apuntado a que no recibió aviso previo del operativo y ha confirmado que está investigando si se cumplieron los procedimientos correspondientes. La compañía manifestado, además, su preocupación por una actuación que ha calificado de "angustiosa" tanto para los pasajeros como para sus trabajadores. Desde la aerolínea han recalcado también que no dirigen ni coordinan las operaciones de control migratorio.

Este episodio se produce en medio de la intensificación de las actuaciones del ICE impulsadas por Trump y antes de las investigaciones parlamentarias que pretenden promover los demócratas cuando asuman el control de ambas cámaras del Congreso en enero. Entre sus objetivos figuran las prácticas de detención del ICE, las condiciones de los inmigrantes arrestados y el uso de las competencias federales.