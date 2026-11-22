El gran tema internacional de la semana ha sido la cumbre entre Trump, Putin y Xi Jinping en China. Era la primera vez que los tres líderes se juntaban en la misma mesa. Algunos han hablado incluso de una reedición de la conferencia de Yalta en 1945, entre Roosevelt, Churchill y Stalin. Esto decía Putin al respecto: "¿Qué tenía de malo Yalta? Es decir, ¿Qué tenía de malo? En primer lugar, en Yalta se formalizó la victoria sobre el nazismo. Creo que sería bueno formalizar ahora la victoria sobre el neonazismo".

Una cumbre "vacía" y "sin sustancia"

Pero, ¿es acertada esta comparación y realmente se ha asistido a un Yalta 2.0? Según explican David Gómez y Alba Leiva en El Orden Mundial de Julia en la onda, "es una exageración", aunque es cierto que la cumbre puede reflejar el regreso de un orden internacional en el que, como en Yalta, las grandes potencias discuten los principales asuntos internacionales, sobre todo en ese momento de crisis del multilateralismo que vivimos.

"Parece que se está recuperando cierta lógica de concierto entre potencias, pero las diferencias son enormes", explica David. Para empezar, por el contexto histórico. "En Yalta, teníamos a los aliados reuniéndose para definir ese orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial. Aquí, no ha habido ni una victoria compartida ni un conflicto bélico global; el equilibrio entre potencias es distinto porque en Yalta, Churchill y Roosevelt cedían ante los deseos de Stalin de querer controlar Europa del Este y en este caso, la Rusia de Putin no tiene en Ucrania esa posición de fuerza que sí tenía la URSS con el Ejército Rojo", explica.

Por último, aparte de que está China, Pekín no aspira a repartirse el mundo en esferas de influencia con Estados Unidos y Rusia, sino a fortalecer su posición en Asia Pacífico, pero defiende un mundo más multipolar en el que no pretende que otros le impidan defender sus intereses diplomáticos y comerciales en cualquier rincón del planeta. Por tanto, esa noción de esferas de influencia tradicional, creo que aquí no se replica.

Los resultados que deja la cumbre: preocupación por la declaración contra la CPI

Más allá del simbolismo de la foto, ¿qué resultados ha dejado esta cumbre? ¿Ha habido algún acuerdo o compromiso específico? Según Alba Leiva, ha sido una cumbre "con muy poca sustancia" en la que lo único reseñable fue una declaración conjunta firmada por los tres líderes. Una declaración en la que, a pesar de que se dejaron fuera los asuntos más importantes de la agenda (guerra en Irán y desarme nuclear), sí fue "bastante interesante" en los puntos que refleja:

Reformar la ONU .

. Aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados .

. Dialogar para reducir los riesgos nucleares (aunque sin un acuerdo concreto, simplemente se emplazan a ello).

(aunque sin un acuerdo concreto, simplemente se emplazan a ello). Defender la soberanía de los estados frente a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

Este último punto es "especialmente significativo" porque la Corte Penal Internacional es el tribunal que juzga los crímenes de guerra, genocidio o lesa humanidad y Putin tiene una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de la guerra en Ucrania. Un punto "muy preocupante" porque, según explica Julia Otero, "definitivamente, quieren acabar con ella, con el gran instrumento que garantizó la paz en el planeta después de 1945".

"Claro, es acabar con esos tribunales que aseguran que líderes que comentan este tipo de crímenes o los favorezcan, sean juzgados y no es el caso", explica Alba Leiva.

La guerra en Irán y el conflicto en Ucrania, los principales olvidados

Sin embargo, la declaración conjunta no menciona ni la guerra de Irán ni el conflicto en Ucrania, que era uno de los temas más delicados antes de la cumbre. Pese a ello, Trump no parecía muy preocupado por esta cuestión: "Vendemos material a la Unión Europea y ellos hacen lo que quieren con él. Supongo que se lo dan, en su mayoría, a Ucrania. Es una pena, es muy triste, pero no nos afecta. De hecho, cobramos el precio completo. No damos descuentos. Así que se podría decir que ganamos mucho dinero con ello", dijo.

¿Por qué Ucrania no ha sido un tema importante en este encuentro si es lo más importante para Europa? Explica David Gómez que Putin "siempre ha querido negociar directamente con Trump y Xi un acuerdo de paz favorable para Rusia al margen de Ucrania y los países europeos que, evidentemente, no estaban en esta mesa. De hecho, Putin fue el principal promotor de esta cumbre trilateral, así que a él le interesaba este formato. Pero ni Trump ni Xi tenían interés en abordar esta cuestión ucraniana, primero porque Washington prefería tratar este tema por separado en esas conversaciones de Abu Dhabi entre Rusia y Ucrania mediadas por EEUU; y en segundo lugar, China mantiene una relación estratégica con Moscú, pero no quiere comprometerse ni con las exigencias rusas ni asumir la responsabilidad de esas negociaciones".

Uno de los principios básicos de la política exterior china es esa defensa de la soberanía, de la integridad territorial de los estados, y eso es un elemento incómodo frente a esos países del sur global. Además, Pekín también teme que alinearse plenamente con Putin erosione esas relaciones comerciales que mantiene con Europa y que son importantes para el gigante asiático: "No hay que olvidar que este conflicto a China le proporciona ciertas ventajas geopolíticas, como alimentar esas divisiones en la OTAN y en Occidente o reforzar la dependencia rusa de Pekín porque Rusia es un país que cada vez ha incrementado más esa dependencia con China". Al final, lo que más le interesaba a China en esta cumbre era proyectar una imagen de éxito diplomático, de "somos el centro geopolítico global", de cierto entendimiento entre las tres potencias y no ahondar en esas diferencias de fondo.

Quién salió vencedor de la cumbre trilateral

Para Alba Leiva, los grandes vencedores de la cumbre han sido Putin y Xi Jinping. El primero por tres ideas:

Porque al final la cumbre consolida esa idea de que Rusia ha dejado de ser ese paria internacional por la invasión a Ucrania , pero esa foto de los tres líderes deja claro con quién va a priorizar Washington sentarse a negociar o qué intereses va a tener en cuenta.

, pero esa foto de los tres líderes deja claro con quién va a priorizar Washington sentarse a negociar o qué intereses va a tener en cuenta. Por la declaración conjunta sobre la CPI , que deja en muy buen lugar a Putin.

, que deja en muy buen lugar a Putin. Que no se haya concretado nada más sobre Ucrania también le beneficia.

En cuanto a Xi Jinping, lo importante es la narrativa porque China es la tercera gran potencia capaz de sentarse con las otras dos, imponer sus condiciones e inaugurar o decir que inaugura un nuevo orden internacional. Y aunque más allá de la aclaración la cumbre ha quedado bastante más vacía, lo que le importa a Xi es proyectar que ellos también mandan o que mandan más que EEUU.

¿Podemos decir entonces que Trump es el gran perdedor de esta cumbre? "Es verdad que no ha conseguido involucrar a China con Irán, que era uno de sus objetivos, pero sí que ha conseguido la declaración sobre las armas nucleares y él puede convertir esa foto en un argumento de que EEUU sigue pintando algo en el mundo y construyendo el nuevo orden mundial, pero es verdad que es una debilidad adaptada a las circunstancias que una fortaleza", explica Alba.