Europa sigue sufriendo las consecuencias de los ciberataques. En los últimos meses, multitud de empresas se han visto perjudicadas por este tipo de ofensivas. Supermercados de Francia o Países Bajos se vieron perjudicados después de que los atacantes subieran de manera drástica las temperaturas de los congeladores, dejando kilos de género estropeados.

Sin embargo, este ataque ha sido diferente. En este caso, el ciberataque se ha producido a nivel internacional y ha afectado a las páginas web de al menos 178 empresas a nivel mundial, entre ellas Ikea, Zoom, la cadena de televisión CNN y HSBC.

Los delincuentes consiguieron introducir un código malicioso en una herramienta tecnológica compartida por estas empresas, exponiendo a sus usuarios a posibles robos de información financiera y ataques contra sus dispositivos. Todo después de descubrir una vulnerabilidad , lo que permitía a los autores obtener información bancaria y datos de los usuarios.

Una herramienta tecnológica compartida por todas ellas

Los ciberdelincuentes pudieron acceder a todas las webs después de encontrar una vulnerabilidad en Optimizely, una herramienta tecnológica que comparten todas ellas. A través de esa brecha pudieron introducir un programa diseñado, entre otras cosas, para robar los datos de las tarjetas bancarias de los internautas mientras navegaban por sus páginas web.

No obstante, el ciberataque ha acabado siendo descubierto por Scott Helme, investigador de seguridad de la compañía Report URI, cuyo equipo analizó 1.611 archivos de código JavaScript y encontró contenido malicioso en 188 de ellos, correspondientes a 178 organizaciones.

Asimismo, la empresa Hudson Rock también ha hallado pruebas de que las páginas afectadas distribuyeron ese código entre sus visitantes.

El objetivo de los ciberdelincuentes

Según el análisis de Report URI, los ciberdelincuentes fueron incorporando nuevas funcionalidades al código malicioso a lo largo del lunes, con el objetivo de obtener distintos tipos de información y dinero de los internautas. Una de ellas permitía interceptar los datos de las tarjetas bancarias a medida que los usuarios los introducían en los formularios de pago de las propias páginas web, desde el número de tarjeta hasta su fecha de caducidad y su código de seguridad.

Otra de las funcionalidades estaba dirigida específicamente a los usuarios de criptomonedas. El programa era capaz de detectar las direcciones de los monederos digitales que aparecían en las páginas web y sustituirlas por las de los propios delincuentes, de modo que, si un usuario copiaba esa dirección para realizar una transferencia y no comprobaba que correspondía al destinatario correcto, podía estar enviando su dinero a los atacantes.

Asimismo, el código estaba preparado para capturar imágenes de las páginas visitadas y robar determinadas cookies. Estas últimas pueden contener información que permite mantener abiertas las sesiones de los usuarios, por lo que su sustracción podría facilitar el acceso a sus cuentas sin necesidad de conocer sus contraseñas.

Por otro lado, otra de las funcionalidades estaba dirigida a los iPhone y iPad que no estuvieran actualizados y buscaba explotar vulnerabilidades de estos dispositivos para comprometerlos. Por ahora, los investigadores no han podido determinar cuántos usuarios han sufrido el robo de datos bancarios ni cuántos dispositivos han resultado afectados. Sí han rastreado transacciones de criptomonedas por un valor aproximado de 7.000 dólares hacia monederos vinculados a los atacantes.

Las empresas afectadas

Entre las organizaciones identificadas por Report URI figuran IKEA, Zoom, Bitly, Salesforce, GitLab, HSBC EE. UU., Vodafone Australia, O2, ASOS, Mattel, Heineken, Starbucks Canadá, Change.org, UNICEF USA, Air France-KLM, KLM Países Bajos, Ledger, Peacock, la BBC, la CNN y Fox News, aunque el listado incluye también compañías menos conocidas de sectores como el comercio, la banca, el transporte o las telecomunicaciones.

En el informe aparecen asimismo dominios dirigidos al mercado español, aunque por ahora no se ha confirmado que haya usuarios en España que hayan sido víctimas del robo de sus datos como consecuencia de este ciberataque.