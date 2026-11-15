Cuando la infidelidad del CEO de Nvidia se vuelve un problema de seguridad nacional: las claves detrás de un caso que sapica a Trump y Rubio

Está siendo uno de los escándalos del año y con un enorme impacto geopolítico. En el ojo de la tormenta está la empresa Nvidia, uno de los grandes fabricantes mundiales de microchips. Hace una semana, el CEO de la empresa, Jensen Huang, envió una carta a todos sus empleados reconociendo que había sido infiel a su esposa, por lo que pedía perdón.

Pero en el último párrafo de la carta decía que "en relación a las preocupaciones de seguridad nacional" que habían aparecido en las noticias, "la Junta de Nvidia ha iniciado una investigación independiente". Y es que lo que estaba apareciendo en medios como The New York Times era que la amante de Jensen Huang era una espía china.

Un "lío de cuernos" muta en un problema de seguridad nacional

Lo que comenzó como un "lío de cuernos" pasó rápidamente a convertirse en un problema de seguridad nacional. ¿Una espía china estaba con el jefe máximo de la principal empresa de microchips estadounidenses y le sacaba información? "Parece que sí", explica Fernando Arancón en El Orden Mundial de Julia en la onda.

Alice Huang, la supuesta amante, es la CEO de una empresa llamada Megaspeed, basada en Singapur como intermediaria de microchips, pero que se cree que fue creada como una filial china para eludir las sanciones de Estados Unidos sobre China en ese tipo de productos. "Con la guerra tecnológica que tienen desde el primer mandato de Trump, China ha usado empresas pantalla para eludir las sanciones", explica Arancón. Lo que se investiga ahora es si, además de secretos industriales, Alice Huang influyó en Jensen para que este a su vez influyese en Trump para no endurecer las restricciones a China y todo el mundo ganase dinero.

El impacto en la compañía ha sido tremendo. Jensen Huang dimitió el jueves como CEO; en la última semana las acciones de Nvidia han caído más de un 6%, que se suma a la tendencia del último mes, donde ha caído más de un 30%. La empresa ahora va muy para abajo y lleva una situación bastante mala.

Huang y Trump, una relación muy estrecha

Pero, lo que también se ha sabido, y es en parte por lo que salta este escándalo, es que los servicios de inteligencia de Estados Unidos estaban al tanto de que la amante de Huang era una espía china. Y también sabemos que Huang y Trump se llevan bastante bien, tenían una relación muy estrecha. ¿Cómo de conectada está esta crisis con la Casa Blanca?

Al propio Trump le preguntaron al día siguiente de que saltase todo esto: "Le pregunté hoy porque hablé con él hoy para ver si se encontraba bien, preguntarle qué tal estaba. Y le pregunté por eso y me dijo que no tenía la más remota idea de que esa persona era una espía. Le pregunté eso: ¿tú sabías que ella era una espía? Y me dijo: no tenía ni idea. Y de verdad le creo".

Lo que contó The New York Times es que en mayo, en un viaje de Trump a China donde también participaba Jensen Huang, a Marco Rubio se le informó por los servicios de inteligencia que se creía que la amante de Huang era espía china. Se asume que Rubio, que es también consejero de seguridad nacional, se lo contaría luego a Trump, por lo que Trump lo sabría.

La maniobra de Rubio para "quitarle de encima" a Huang a Donald Trump

Sin embargo, The Washington Post asegura que Rubio habría podido guardarse esa información y se la habría quedado como activo para en noviembre de 2026 "pegarle un palazo" a Huang y quitárselo porque tenía mucho acceso a Trump.

"Trump y Huang tienen una relación muy estrecha. Es de los jefes tecnológicos menos políticos en el sentido de que no parece tener una visión ideológica detrás, pero sí que es un activo muy potente a nivel económico. Nvidia es de las empresas más valiosas del mundo (ahora menos después de las caídas porque ha perdido un dineral en Bolsa) y un elemento fundamental en la competición tecnológica entre China y Estados Unidos", explica Arancón.

Para Estados Unidos y Trump también es un problema lo comprometida que puede estar su estrategia si realmente lo sabía, que esta espía china consiguió hacerse con mucha información y con qué tipo de información. "No se sabe bien si los servicios de inteligencia creen que trabaja para China o si esto está siendo utilizado por Rubio para su propio beneficio", asegura el experto, que se pregunta además si Huang, después de este escándalo, va a perder el favor de Trump al haberle comprometido con esto y haciéndole quedar mal frente a China.

¿Y qué repercusiones puede tener?

Nvidia no es una empresa familiar, pero una parte de la familia sí está metida en la empresa. Cuando saltó el escándalo, ha habido mucho miedo en los mercados a que sea el detonante de la explosión de la burbuja de la IA, de hasta qué punto estas empresas, que están dopadas en Bolsa, no valen realmente lo que dicen los índices y que en algún momento la Bolsa reventará, bajarán las valoraciones hasta un lugar más realista. "Parece que no ha pasado, pero los rumores se han acrecentado", asegura el experto.

"Otra derivada que veremos serán las investigaciones: ¿Hasta qué punto puede haber empresas estratégicas comprometidas si esta situación con estas 'honey traps' ha sucedido?. ¿Puede haber más espías chinos infiltrados en otras empresas estratégicas estadounidenses?", plantea Arancón.

¿Qué nivel de conocimiento tiene China de la estrategia estadounidense? "No sé hasta qué punto Huang seguirá en la sombra porque los hijos están muy metidos en la empresa. Alguno de los hijos puede sucederle y él da un paso para atrás y se queda en la segunda fila. Es un golpe muy duro a una de las empresas más valiosas del planeta", concluye.