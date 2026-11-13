Estados Unidos suspende todos los vuelos en el país por "problemas de comunicación"

Las autoridades de Estados Unidos han ordenado este viernes suspender todas las salidas para todos los aeropuertos de su territorio, alegando "circunstancias extraordinarias y motivos de seguridad", por lo que los vuelos de salida deberán permanecer en tierra hasta nuevo aviso.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ha indicado en una alerta que la orden se debe a "circunstancias extraordinarias y motivos de seguridad". "Todo el tráfico de salida deberá permanecer en terreno hasta nuevo aviso", ha agregado sin dar más detalles.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, ha apuntado por su parte a un "problema de comunicación" en el control del tráfico aéreo.

El corresponsal de Onda Cero, en Estados Unidos, Agustín Alcalá, ha informado en La Brújula que los pilotos en un primer momento comunicaron un retraso de una hora para después pasar a anunciar siete horas de espera. El periodista también ha explicado que los aviones que se encontraban en ese momento en el aire han comenzado a aterrizar en los aeropuertos más cercanos o volar a su punto de origen siguiendo el protocolo.

Los sistemas de seguridad del aeropuerto achacan la decisión a un "un problema técnico" en las frecuencias de funcionamiento de las torres de control del país norteamericano y descartan la posibilidad de que se trate de un ciberataque. El secretario de Seguridad estadounidense, Markwayne Mullin, ha asegurado que no hay ninguna razón para despertar el miedo en la población.

El secretario de Transportes del país norteamericano ha asegurado que se trata de un problema de comunicación de todos los centros de control y rutas del tráfico aéreo. "Las torres de control no son capaces de conectarse entre ellas". El periodista ha indicado que en este momento hay un total de 7800 vuelos retrasados y 350 cancelados.

En una comparecencia ante los medios, Mullin, ha asegurado que por el momento no puede determinar el servicio del fallo técnico, y ha insistido en enviar un mensaje de tranquilidad.

Segunda suspensión del tráfico aéreo desde el 11S

Por su parte, Pablo R. Suanzes, periodista asentado en EEUU, ha explicado también en la Brújula que se trata de la segunda vez desde los atentados del 11S que se toma una medida de este tipo en Estados Unidos. La otra ocasión ocurrió en el año 2023 y apenas duró dos horas, estuvo motivada por un fallo en el sistema de alerta diseñado para informar a los pilotos sobre problemas de seguridad.

Caída también del servicio de meteorología

De manera paralela, el Servicio Meteorológico Nacional de los EEUU (NWS) informó este viernes que estaba experimentando problemas de comunicaciones e internet a nivel nacional, lo que podría impedir que los usuarios accedan a los productos de sus sitios web o hacer que se muestre información desactualizada. Los técnicos estaban trabajando para resolver los problemas lo antes posible, según indicó el NWS en un comunicado.