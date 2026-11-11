Evacuadas decenas de escuelas en Italia tras avisos de bomba en unos 300 centros educativos

Las autoridades de Italia han evacuado este miércoles unas decenas de escuelas de todo el país tras un correo electrónico anónimo masivo que ha avisado de una amenaza de bomba en unos 300 centros educativos, sin que en todo caso se desprenda un riesgo real a la seguridad.

"Unas 300 escuelas de toda Italia han recibido correos electrónicos con amenazas de bomba, aunque se espera que la cifra aumente", ha declarado el ministro de Educación, Giuseppe Valditara, en declaraciones recogidas por el diario italiano La Stampa.

En todo caso el titular de Educación ha enviado un mensaje de calma incidiendo en que "no debe cundir la alarma". "Del contenido del correo electrónico se desprende claramente que el riesgo real es prácticamente inexistente", ha señalado.

Valditara ha sostenido así que "lo más probable" es que se trate de un "ciberataque", aunque ha incidido en que ahora los protocolos deben realizarse con la participación de los servicios de seguridad.

No es el primer incidente de este estilo, ya que en los últimos días unos 280 directores de centros en Italia recibieron un correo electrónico en estos términos.

Por su lado, el Ejecutivo italiano ha incidido en que "sigue de cerca" la situación con los avisos de bomba en las escuelas. "Las fuerzas de seguridad y las instituciones de todos los niveles están trabajando para supervisar la situación y transmitir tranquilidad a los ciudadanos, las familias y el personal de los centros educativos", ha remarcado en un comunicado recogido por medios.

Meloni descarta un "peligro real" tras las amenazas

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha afirmado que no se ha detectado ningún indicio de "peligro real" tras las falsas amenazas de bomba recibidas en centenares de centros educativos de todo el país, aunque convocó una reunión de urgencia en Roma para evaluar la situación.

"Por el momento, según las comprobaciones realizadas, no se ha detectado ningún indicio que permita considerar que exista un peligro real", ha señalado la mandataria a través de un mensaje en su cuenta de Instagram.

Meloni ha indicado que las denuncias "parecen responder más bien a una estrategia destinada a generar alarma y preocupación" y aseguró que ya se están llevando a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido.

La primera ministra también ha afirmado que las fuerzas de seguridad y las instituciones están supervisando la situación y trabajando para tranquilizar a los ciudadanos, las familias y el personal educativo.

"El Estado está presente y está haciendo todo lo necesario para garantizar la seguridad de los ciudadanos", ha concluido.

Para analizar lo sucedido y coordinar nuevas medidas, Meloni ha convocado una reunión esta tarde en el Palacio Chigi, sede del Ejecutivo en Roma. En el encuentro participarán los vicepresidentes Matteo Salvini y Antonio Tajani; los ministros del Interior, Matteo Piantedosi, y Defensa, Guido Crosetto; el subsecretario Alfredo Mantovano, así como responsables de los servicios de inteligencia y de la Agencia de Ciberseguridad Nacional (ACN).