La guerra híbrida ya afecta a los supermercados, los vuelos y los hospitales europeos: "El objetivo es generar inseguridad y nerviosismo"

Europa ha vivido una semana bastante inquietante porque, por un lado, se ha producido una ola de ciberataques contra sistemas de refrigeración y congeladores de supermercados, que llegaron a alcanzar hasta 50 grados. Y, por otro, hemos sufrido decenas de falsas amenazas de bomba contra vuelos en, al menos, diez países, obligando a realizar aterrizajes de emergencia. No se ha encontrado ningún explosivo y nadie ha reivindicado nada.

¿Estamos inmersos en una guerra híbrida?

¿Hasta qué punto podemos hablar ya de guerra híbrida? Blas Moreno explica en El Orden Mundial de Julia en la onda que "absolutamente" ya estamos en ese punto y el objetivo es "ponernos nerviosos". En su conversación con Julia Otero explica que además de los ataques contra los refrigeradores y las amenazas en los aviones, hay otra cosa "más escalofriante" y es que también se ha producido un ciberataque contra almacenes frigoríficos de sangre. Es decir, "se pone en peligro la sanidad y la salud de la población".

"Llevamos tiempo insistiendo en la importancia de entender la política internacional para entender nuestra vida diaria y era difícil conseguir que la gente se convenciera de eso, pero cuando ya va en contra de tu pan, de tu supermercado, de tu seguridad aérea y de tu hospital, eso ya empieza a demostrar que esto es más serio de lo que podemos pensar", asegura.

Inseguridad, desconcierto, nerviosismo y capacidad de respuesta, los objetivos

Todo tiene el mismo objetivo: generar inseguridad, desconcierto, nerviosismo y medir la capacidad de respuesta de los diferentes estados europeos ante ese tipo de situaciones características de una guerra híbrida. Además, hay un coste "bajísimo" para los países o grupos terroristas detrás de estos ataques porque "simplemente con alertar de que hay una bomba en un avión, aunque luego no la haya, ya generan una serie de alarmas y protocolos de seguridad".

Julia Otero explica que, en algunos de los casos de amenazas de bomba recientes, tuvieron que salir cazas del Ejército a escoltar al avión, lo que tiene un coste porque hay una potencia extranjera midiendo la reacción europea ante la amenaza: si salen 20 cazas, no sale ninguno, de dónde salen, en qué condiciones, etc.

Explica Blas Moreno que hay dos elementos más de lo que conocemos como guerra híbrida:

El gran impacto psicológico que genera: porque ya no se puede fiar la población de si su supermercado va a tener la carne bien refrigerada o si su vuelo va a poder despegar.

que genera: porque ya no se puede fiar la población de si su supermercado va a tener la carne bien refrigerada o si su vuelo va a poder despegar. La negación plausible: es decir, como es tan difícil atribuir esta amenaza o ataque a ningún país, cualquiera que sea acusado de ello, puede decir que no tiene nada que ver porque no hay pruebas.

Por tanto, se genera muchísimo caos y es muy difícil "atacar a ese fantasma que nos está agrediendo", lo que genera una sensación de incertidumbre y nerviosismo que "nadie ahora mismo en Europa se atreve a atribuir a nadie".

"No hay ninguna prueba de que haya sido Rusia"

"Todo el mundo mira a Rusia porque es el país al que mejor se le da hacer este tipo de cosas y que sigue atacándonos todo el rato, sobre todo en la parte este, pero en toda Europa. Y no tenemos ninguna prueba de que hayan sido ellos. Pero la sensación es que Europa tiene que responder porque, si no, nos quedamos expuestos", reitera.

"Bienvenidos a la guerra híbrida", asegura Julia Otero, que después reflexiona sobre la sensación que le produce esta situación: "De que la guerra, como la hemos leído en los libros de historia, igual no la volvemos a ver. Pero es que no va a hacer falta porque pueden destruir un país con estas guerras híbridas entrando en hospitales o supermercados. Al final no hará falta lanzar una bomba para destruir países enteros".

"Caldo de cultivo para el caos y la conquista"

"O, como mínimo, cuando la disparen, antes habrán hecho todo esto, que lo pondrá mucho más fácil en el momento en el que se tenga que atacar de verdad. Es el caldo de cultivo para el caos y la conquista", concluye Blas Moreno.