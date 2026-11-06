La vulnerabilidad de Europa ante los ataques híbridos: alertas de bomba en aviones y ciberataques a supermercados o bancos de sangre

Europa está contra las cuerdas, al menos en cuanto a ciberataques se refiere. El avance descontrolado de la inteligencia artificial y la falta de vigilancia de esta herramienta tan útil y a la vez tan peligrosa han provocado una oleada de amenazas de bomba, falsas por el momento, y ciberataques a los refrigeradores de múltiples supermercados o bancos de sangre.

Durante la tertulia de Más de uno, conducida por Rafa Latorre, han abordado esta materia desde un punto de vista algo desolador, pues, como se comenta, los países ya van a contrarreloj para tratar de frenar una situación, para muchos gobiernos, inabarcable.

Hasta 32 amenazas de bomba en vuelos europeos

Durante esta semana, con especial protagonismo el día de ayer, al menos 32 vuelos comerciales recibieron amenazas de bomba en distintos países europeos. Estos avisos han obligado a modificar rutas, activar protocolos de seguridad, realizar inspecciones extraordinarias e incluso desplegar cazas militares para escoltar algunas aeronaves.

Rafa Latorre ha advertido de que podría tratarse de una acción coordinada cuyo objetivo sería "sembrar el caos" y medir la capacidad de respuesta de la Unión Europea. Aunque todas las amenazas investigadas resultaron ser falsas, provocaron importantes alteraciones en el tráfico aéreo.

"Lo de ayer no es anecdótico", ha subrayado Latorre, que considera necesario determinar si Europa se encuentra ante un episodio de guerra híbrida o una operación de sabotaje.

Milagros Pérez Oliva no se ha quedado únicamente en el suceso, sino que ha incidido en el efecto psicológico de estos ataques: "Los pasajeros no sabían si la bomba era cierta o no; lo que sí veían es que su avión estaba desviado y que estaba escoltado por cazas". Recalca que esa incertidumbre aumenta cuando se desconoce quién está detrás de las amenazas.

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre

Las amenazas contra los aviones no son el único episodio que ha puesto en alerta a Europa. En las últimas semanas también se han registrado ciberataques contra los sistemas de refrigeración de supermercados, capaces de elevar artificialmente la temperatura de los frigoríficos y provocar la pérdida de grandes cantidades de alimentos.

El problema va más allá de las pérdidas económicas. Como ha explicado Pérez Oliva, también se han producido ataques contra tres bancos de sangre en Francia, donde los piratas informáticos manipularon, como en el caso de los supermercados, los sistemas de refrigeración. Los trabajadores pudieron proteger las reservas y evitar consecuencias para el suministro.

"Están tocando, como si tuvieran que elegir unos objetivos, unos servicios muy perturbadores y que desestabilizan", ha señalado la tertuliana, que ha situado en el punto de mira tres ámbitos esenciales: la movilidad, la infraestructura alimentaria y los servicios sanitarios.

A su juicio, estas operaciones persiguen algo más que causar daños materiales. También obligan a los gobiernos a dedicar recursos extraordinarios a resolver las incidencias y transmiten a la ciudadanía una sensación de vulnerabilidad.

La inteligencia artificial y la falta de control

Otro de los asuntos centrales de la conversación ha sido el papel de la inteligencia artificial. Rafa Latorre ha recordado que prácticamente cualquier elemento cotidiano está conectado a internet, desde la calefacción de una vivienda hasta las cámaras de seguridad o los electrodomésticos.

Esta interconexión, unida al potencial de la IA, abre nuevas posibilidades para quienes buscan explotar vulnerabilidades digitales. "Se nos ha ido de las manos", ha advertido Nacho Cardero, reflejando el sentir general del resto de la mesa, acompañado de la opinión de Rubén Amón, quien ha situado parte del problema en "las fallas de seguridad" y en "la ausencia de la responsabilidad".

Ante esta situación, Milagros Pérez Oliva ha defendido que el control de estas tecnologías no puede quedar exclusivamente en manos de las empresas que las desarrollan. "Tiene que haber un control externo", ha reclamado, para garantizar que estas herramientas no terminen utilizándose con fines perjudiciales.