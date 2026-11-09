Francia señala a Irán como el responsable de los ciberataques contra frigoríficos

El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ha asegurado este lunes que Irán está detrás de los ataques contra las cámaras frigoríficas de varios supermercados franceses y ha advertido que esta actuación "no quedará sin consecuencias".

Barrot subrayó que "es un ataque de una amplitud y de una agresividad inéditas". Es el primer ciberataque de sabotaje a gran escala en el territorio francés y un ataque grave contra los intereses de la nación y contra la seguridad de las francesas y los franceses".

A ese respecto, recordó que las perturbaciones afectaron a cerca de 700 instalaciones de grupos de distribución el 11 y el 12 de octubre y se tradujeron en averías de maquinaria, grandes cantidades de mercancía dañada e incendios.

Por eso, aseguró que esta operación "no quedará sin consecuencias" y que, además de haber convocado al embajador de Irán en Francia para "protestar muy fuertemente", se aplicarán "sanciones a escala europea contra todos los responsables". Añadió que igualmente se adoptará "cualquier otra medida proporcionada y necesaria pública o no para responder a este ataque y disuadir a las que y a los que quisieran repetirla".

Investigación de la fiscalía

Por su parte, la Fiscalía francesa ha iniciado una investigación para determinar si los ciberataques sufridos por las cámaras frigoríficas de decenas de supermercados durante la noche del pasado 11 de octubre fueron obra del grupo iraní Shahid Kaveh, una unidad digital de los Guardianes de la Revolución. Así lo ha indicado este lunes en un comunicado.

La investigación se centra en los dirigentes de ese grupo, aunque también contempla a "cualquier otra persona que pueda ser identificada". En el marco de las pesquisas, se han emitido varias órdenes internacionales de arresto.

Europa también señala a Rusia por las falsas alarmas de bomba

Esto se suma a la oleada de falsas amenazas de bomba dirigidas contra aviones que ha sufrido la Unión Europea las últimas semanas. La autoría de estos avisos sigue bajo investigación en los países afectados. En la tercera jornada de amenazas, Francia, Irlanda y República Checa han vuelto a sufrir sus consecuencias.

Aunque todavía no hay un responsable identificado, las primeras hipótesis apuntan a Rusia. Según explicó Yago Rodríguez, director de Political Room y experto en geoestrategia, el patrón de los ataques podría estar relacionado con los intereses estratégicos del Kremlin.

El experto reconoció en La Brújula que, por el momento, no existen elementos suficientes para atribuir directamente la autoría a un Estado. Sin embargo, ha destacado que varios de los países afectados mantienen un apoyo significativo a Ucrania, algo que Moscú ha cuestionado en numerosas ocasiones.