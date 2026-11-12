Dimite el CEO de Nvidia tras destaparse el escándalo sobre sus infidelidades y el caso de espionaje

El cofundador de Nvidia, Jensen Huang, ha dimitido este jueves con efecto inmediato como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva del gigante tecnológico estadounidense, tal y como ha anunciado la propia empresa en un comunidado.

Tras ello, Nvidia ha nombrado como directora ejecutiva interina a su directora financiera, Colette Kress, y ha designado por primera vez un presidente del consejo, Harvey C. Jones. En su comunicado, Nvidia asegura que espera mantener sin interrupciones sus operaciones, los compromisos con sus clientes y su hoja de ruta tecnológica.

La renuncia llega apenas cuatro días después de que Nvidia anunciara una investigación sobre las informaciones que vinculaban a Huang con una posible operación de inteligencia extranjera. En aquel comunicado, la empresa aseguró que no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido secretos corporativos ni información relacionada con la seguridad nacional de Estados Unidos.

Dos presuntas infidelidades

La crisis comenzó dentro de la empresa comenzó el pasado 8 de noviembre, cuando Nvidia anunció una investigación independiente tras las informaciones que señalaban a su fundador como posible objetivo de una operación de inteligencia extranjera.

Ese mismo día, Huang difundió un mensaje en el que reconocía haber sido infiel a su esposa y pedía disculpas por el daño causado a su familia. Del mismo modo, el CEO también asumió la responsabilidad por su conducta y se comprometía a colaborar con la investigación.

En aquella comunicación, el empresario manifestó su intención de continuar al frente de Nvidia y recuperar la confianza de trabajadores, socios y accionistas. Sin embargo, cuatro días después, ha renunciado a todos sus cargos ejecutivos y a su puesto en el consejo de administración.

El propio consejo sopesó durante horas el relevo de Huang tras descubrirse sus infidelidades con dos mujeres, una de ellas una espía china y la otra, una empleada de la compañía que estaba bajo su supervisión.

Tras confirmar su salida, la junta ha decidido presentarla como una renuncia del propio Huang, una persona clave en la construcción de la empresa. Y es que su figura se ha consagrado por ser una de las grandes influencias en la industria tecnológica.

La repercusión en bolsa

Destapado el escándalo, la empresa comenzó a notar los efectos en bolsa. En total, la compañía ha perdido un tercio de su valor en apenas un mes, el equivalente a cerca de dos billones de capitalización bursátil.

Los títulos de la empresa han caído alrededor de un 8% este miércoles en las operaciones posteriores al cierre del mercado. Por ello, los principales accionistas han querido frenar la caída en bolsa tratando de presionar al consejo para forzar la salida de Huang antes de que se agravara la caída.

El miedo de EE.UU a que se viera comprometida la seguridad nacional

Además de las acciones que ha llevado a cabo la empresa, el Congreso de Estados Unidos solicitó al CEO una comparecencia a puerta cerrada para explicar si se había llegado a compartir información sensible sobre la postura del presidente Donald Trump respecto a la IA.

Y es que Alice Huang, su amante, es sospechosa de operar para el Ministerio de Seguridad del Estado de China a pesar de que el país ha rechazado las acusaciones. Por ello, tanto el consejo de administración de Nvidia como el FBI han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.