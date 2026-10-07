Marta García Aller analiza la entrada del clan de los Rocho en las cloacas del PSOE: "'A palos aprende el burro' podría ser uno de los eslóganes de campaña"

Déjame que te cuente cómo la matriarca de un clan de narcos de Badajoz ha entrado en la campaña electoral. "A palos aprende el burro" podría ser uno de los eslóganes de campaña. "Hay que eliminarla: es un puto grano en el culo" No han salido en ningún mitin, no es un cartel electoral. No todavía, al menos. Están en un informe de la UCO.

Son varias de las declaraciones que recoge la Guardia Civil en su informe sobre las instrucciones que dieron las cloacas de Leire Díez al clan de los Rocho de Badajoz contra la jueza Beatriz Biedma, la que juzgaba a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno.

Según la UCO, las cloacas de la fontanera de Ferraz habrían buscado en el lumpen de Badajoz quién podría darle su merecido a la jueza que investigaba al hermano del presidente. El clan de los Rocho recibió instrucciones para eliminar a la jueza, que mañana está citada a declarar en la Audiencia Nacional ante el juez Pedraz en el caso que investiga las cloacas del Partido Socialista.

La UCO concluye en este informe, al que ha tenido acceso Onda Cero, que el objetivo era causarle daño físico a la jueza. Y Cintia Rocho, la matriarca del clan, más conocida como La Celsa, dijo sentirse reconocida en unas anotaciones de la agenda de Leire Díez que decían "Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína y gitano". Muy críptica tampoco era la anotación, la verdad.

La UCO concluye en este informe que el objetivo era causarle daño físico a la jueza

La Celsa se dio por aludida y salió en Telecinco diciendo que un individuo llamado Luis José Sanz de Tejada se puso en contacto con ella con el macabro encargo de "quitar de enmedio" a la jueza. El tal Sanz de Tejada es a su vez un juez expulsado por malos tratos. La Celsa no aceptó el encargo, porque a veces los narcos tienen más límites que las cloacas de los partidos. Presuntamente todo, claro.

El avance de la movilidad social y el BOE

Y mientras avanzan las investigaciones de la UCO y los casos que rodean al Gobierno y al PSOE en los tribunales, avanza también la movilización social. Ya la huelga general, que sin duda en Moncloa preferirían que fuera el tema del que más hablásemos hoy. Bueno, hoy y hasta el 11 de noviembre, la fecha en la que celebrará el paro, según han acordado los sindicatos y los representantes de las acampadas por la vivienda.

Esta huelga general es por la crisis de vivienda y, según la directora de Estrategia de la campaña socialista, María Jesús Montero, una huelga contra la oposición.

Entre los temas que están entrando en esta campaña electoral hay mucha más economía. Normal que lo haya, al fin y al cabo, en los programas electorales tienen que reflejarse soluciones, además de a la vivienda, a las infraestructuras, las pensiones, el empleo y el resto de los problemas cotidianos de los ciudadanos. ¿No debería ser eso la política, al fin y al cabo? ¿Solucionar los problemas de los ciudadanos?

La ventaja la tiene, claro, quien, además de los mítines y las pancartas, cuenta con el BOE. Y el Ministerio de Trabajo ha anunciado esta tarde que la vicepresidenta Yolanda Díaz convoca la comisión de expertos para evaluar cuánto subir el salario mínimo, que actualmente está en 1,221 euros brutos al mes (en 14 pagas). Y que espera volver a subir justo antes de las elecciones generales, que ya es casualidad.

En las campañas electorales están los temas que diseñan los estrategas para dirigir la conversación y los que aparecen a su pesar. No es lo mismo que se hable del salario mínimo y la crisis de vivienda, que la conexión del clan de Los Rocho con Ferraz, de cara al 29N.

. No es lo mismo que se hable del salario mínimo y la crisis de vivienda, que la conexión del clan de Los Rocho con Ferraz

La candidata de la izquierda a la izquierda

Queda mucha más champaña por analizar, como la visita de Alberto Núñez Feijóo a Ceuta, la quinta ya y la primera desde que se anunciaron las elecciones del día 29. Lo extraño es que, con el interés obvio que tendría el PP en que Ceuta, y el fracaso del Gobierno en la gestión de la crisis migratoria, Feijóo ha ido a Ceuta a seguir generando dudas sobre el voto por Correo, como ya hizo Ayuso el día que Sánchez convocó elecciones.

Feijóo ha ido a Ceuta a seguir generando dudas sobre el voto por Correo

En las campañas, es inevitable, los estrategas no siempre controlan los temas de conversación. A veces sale el clan de los Rocho y te descoloca el día. Más difícil de entender es que sean los estrategas se lo descoloquen ellos solos.