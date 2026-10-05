Marta García Aller, después de la convocatoria de elecciones: "Tenemos dos opciones: votar a los buenos o a los malos"

Déjame que te cuente en qué va a consistir la campaña electoral para el 29 de noviembre. Porque hoy no solo ha quedado claro cuándo serán las elecciones, también cómo nos quieren convencer los partidos para que les votemos. Son las dos opciones que nos dan. Y son las mismas tanto desde la izquierda como desde la derecha. Es en lo único seguramente que están de acuerdo: en tratarnos como si fuéramos tontos.

Cuando vayamos a votar tenemos dos opciones: votar a los buenos o a los malos. El presidente Sánchez no da a elegir si deseamos la involución o el avance:

¿Y Feijóo? El líder de la oposición también lo ve claro. Podemos elegir entre votar a los corruptos o a los decentes. Ayuso añade la variación de Comunismo o libertad. Y Abascal entre patriotas y traidores. Más difícil es la disyuntiva en la izquierda de la izquierda que incluye quién será su propio candidato o candidata. Entre los favoritos: los ministros Bustinduy y Mónica García. El que se descartaba, seguramente a su pesar, era Gabriel Rufián, esta mañana en ARV:

Así que de momento todos los partidos tratan a todos aquellos ciudadanos que no les vayan a votar el 29 como si fueran o malos o tontos. Lo cual les deja en muy mal lugar también a ellos.

Primero, porque si la oposición fuera tan mala como Sánchez dice (la peor oposición de la historia, decía esta mañana), ¿cómo tienen entonces que verle a él los ciudadanos para que las encuestas den a un posible Gobierno de PP y Vox un mayoría abrumadora de más de 200 diputados, según los últimos sondeos? Si tan mala es la oposición, ¿cómo tiene que ser el Gobierno entonces a ojos de la mayoría de votantes?

Si tan mala es la oposición, ¿cómo tiene que ser el Gobierno entonces a ojos de la mayoría de votantes?

Y con la oposición pasa un poco lo mismo. Si Sánchez es tan lesivo, tan malvado y tan corrupto, como le retratan, cómo es que no la derecha no ha conseguido gobernar en ocho años de sanchismo.

Estas son algunas de las dudas que no hemos podido preguntarles hoy a los líderes políticos, el día del adelanto electoral, porque ninguno ha admitido preguntas. Ni Sánchez en su comparecencia en Moncloa de las 9 de la mañana, cuando anunció el adelanto electoral. Ni Feijóo ni Abascal admitieron preguntas luego en su comparecencia. Ni Frente Amplio tampoco, claro, que es la opción que se está fraguando a la izquierda del PSOE, pero es que estos ni siquiera tienen ni candidato todavía al que no poderle preguntar cosas.

El primer acto de campaña

Sánchez no ha tenido tiempo en su comparecencia, que por el tono triunfalista más que una declaración institucional parecía más bien su primer acto de campaña desde Moncloa, de hablar de Ceuta, pero sí del ático de Ayuso. Las campañas electorales, vamos a tener que recordarlo a menudo estos 54 días, son una cuestión de prioridades.

En su comparecencia institucional, el presidente ha presumido de "los mejores datos económicos y sociales de cualquier gobierno".

España es un referente mundial de prosperidad, según el presidente, lo que no ayuda mucho a explicar que, en un país tan próspero y tan puntero en la lucha contra la desigualdad, las calles estén llenas de gente que protesta porque no tiene casa. Y cómo entonces es que los sindicatos acaban de convocar una huelga general en otoño (en apoyo al sindicato de inquilinas). Será un paro de 24 h con un fecha aún por definir. Y también tendrán que aclarar el destinatario. ¿Es una huelga contra este gobierno o contra el próximo?

En un país tan próspero, las calles están llenas de gente que protesta porque no tiene casa

Dice Sánchez que si no ha hecho más para solucionar el problema de vivienda es por el boicot autonómico. ¿Pero entonces el Gobierno central no podía hacer nada para remediarlo? Si no puede hacer nada para remediarlo, tampoco cambiaría tanto que gobierne o no. Y, si podía hacer más, ¿por qué ha esperado ocho años, ocho, para intentarlo?

La Diputación Permanente aprobará los decretos leyes de vivienda

Y lo que está pasando con el adelanto electoral es que puede que sí se aprueben los decretos leyes de vivienda que decayeron el viernes en el Congreso, o al menos uno de ellos. Este martes las medidas volverán al Consejo de Ministros y después serán convalidadas, ya con las Cortes disueltas. Será la Diputación Permanente y no el pleno del Congreso el que tendrá que decidir si convalida o deroga esas medidas que la semana pasada tumbó el Congreso.

¿Puede sacar adelante con las elecciones ya convocadas y las cortes disueltas esas normas para las que el Gobierno no tenía mayoría parlamentaria? Pues sí, porque en la Diputación Permanente Junts no pinta nada. Bastaría con que lo refrende el PNV junto a PSOE, Sumar, Podemos y Bildu, que suman 35 votos en este organismo…

Para ser aprobados por este procedimiento deben justificarse su carácter de urgencia e incluir cambios suficientes como para que no parezcan exactamente los mismos que fueron rechazados el jueves pasado.

El Gobierno calcula que son cinco millones de personas las que dejarían de estar protegidas por la prórroga extraordinaria sin los decretos de vivienda y que hay unas 300.000 personas en una situación similar a la de Maricarmen, es decir, mayores de 65 años que pagan una renta por debajo del mercado y que podrían perder su vivienda. En esa excepcionalidad justificaría la prórroga en la Diputación Permanente.

La policía desaloja la Playa del Trampolín

Y mientras hablemos de vivienda, no hablamos de Ceuta. Es la idea con la que el Gobierno ha convocado elecciones, mientras la Policía Nacional desalojaba la playa del Trampolín. Han sido 3000 los migrantes que vivían en el asentamiento que han sido desalojados. Al menos 800 han regresado a Marruecos. No sé si cuenta como acto electoral.