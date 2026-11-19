Déjame que te cuente lo más insólito del cara a cara de hoy. Algo que va a pasar a partir de las 10 de la noche y que es verdaderamente extraordinario. Y no es que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo tengan un debate en plena campaña electoral. Es el octavo cara a cara de la democracia y el segundo entre ellos dos. Es normal en campaña.

No. Lo verdaderamente extraordinario va a ser que este presidente y el líder de la oposición se sienten a hablar. Y lo extraordinario es que hablar sea tan extraordinario para ellos. Hace tanto que no se dirigen la palabra que Feijóo ni siquiera tiene el número de Sánchez.

Feijóo ni siquiera tiene el número de Sánchez

El presidente del Gobierno y el líder de la oposición no se hablan. Ni un café. Ni una llamada, ni un mensaje. No se reúnen desde hace año y medio. Y la última vez que hicieron un amago de verse fue hace diez meses. Iban a encontrarse en Moncloa para hablar de la guerra de Irán y con el accidente de Adamuz aplazaron el encuentro. Hasta hoy.

Así que los principales representantes políticos de los españoles no se hablan… Salvo para enfrentarse en un debate. O sea, para dejar claro en todo lo que no están de acuerdo. Que será lo que hagan esta noche.

La polarización afectiva

Y luego nos preguntamos qué está pasando con la polarización. Hay estudios que están midiendo cuánto aumenta durante la campaña electoral. Ahora te doy los datos, porque son preocupantes.

En realidad, el problema de la polarización, la polarización afectiva, no es nuevo. Ni es que la gente piense distinto, ni siquiera muy distinto, sino que sean intolerantes con lo que piensa el otro. Preocupante es que dos personas que piensan distinto no se hablen ni mucho menos se escuchen. Sobre todo si una es la que gestiona el país y la otra la que aspira a hacerlo.

Decía esta mañana Michael Ignatieff en Metafuturo que en democracia siempre hay adversarios políticos, son aquellos a los que se quiere derrotar. El problema es cuando se miran como enemigos, es decir, cuando se quieren destruir. No es lo mismo.

La polarización más preocupante para la democracia no es la del cara a cara de hoy, ni de los partidos políticos, ni siquiera en los medios. Sino en casa, con los amigos, en el trabajo... Cuando la gente deja de ser capaz de sentarse a charlar tranquilamente con alguien que piensa distinto. Cuando dejan de hablarse por considerar ofensivas las ideas contrarias.

Y ese es el dato preocupante sobre polarización: se mide preguntando cuánto te incomodaría que sus hijos tuvieran una pareja con otras ideas políticas. La cifra era del 10% en 2024. O sea, que alguien de Vox se emparejara con alguien del PSOE. O del Frente Amplio con alguien del PP. En plan adivina quién viene a votar esta noche... En el 24 le preocupaba a un 10%, según el CIS. ¿Y ahora? Pues se ha disparado. En Metroscopia están midiendo en campaña este indicador clásico de intolerancia, y se sube al 35%. 25 puntos más en dos años.

Cada vez hay más gente en España incapaz de sentarse a hablar tranquilamente con alguien de la ideología opuesta. Y cada vez hay más gente que no ligaría ni se haría amigo de quien piense distinto. Sánchez y Feijóo se van a sentar por fin esta noche. ¿Intercambiarán ideas o descalificaciones? ¿Se faltarán al respeto? ¿O debatirán sobre sus propuestas de país? ¿Adversarios o enemigos?

Y tiempo tendremos, aunque no mucho, de hablar de mucho más que del cara a cara. Porque están pasando otras cosas. En seguida analizamos las claves de la cumbre entre Trump, Putin y Xi en China, con el profesor Gurpegui. Y en la Brújula de la Economía hablaremos también de la salida a bolsa de Anthropic.

Pero el tema de hoy sin duda es el cara a cara. Que llega justo después de que el presidente del Gobierno haya hecho este anuncio por sorpresa en sus redes. Debe de ser que con recorrerse las habitaciones de los youtubers de moda no es suficiente para captar el voto joven, así que está de oferta. Y no solo con los últimos decretos del Consejo de Ministros.

Recorrerse las habitaciones de los youtubers de moda no es suficiente para captar el voto joven

¿Qué otras propuestas o anuncios se guardarán los dos candidatos en la manga para los 90 minutos del debate electoral? Porque siempre, siempre, hay sorpresas. El último cara a cara, el del 23, que dejó grandes momentos como este, que difícilmente se repetirán esta noche. ¿Qué otros momentos para la historia dejará el cara a cara de hoy? Pues en seguida lo comentaremos, en La Brújula, a partir de las 21.30, en esta edición especial hasta las 12 y media de la noche.