Marta García Aller critica el giro de Europa en política migratoria: "También lo podríamos llamar campo de concentración de deportados"

Déjame que te cuente a qué velocidad normalizamos últimamente cosas que hasta hace poco nos escandalizaban. Cuando hace tres años Meloni propuso que los países europeos pudieran enviar migrantes a "centros de retorno" fuera de suelo europeo para agilizar deportaciones, hubo un revuelo. Ya no.

Cinco países de la UE (Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Grecia y Austria) se han puesto de acuerdo para abrir en Ruanda el primer campo de deportación de migrantes fuera de las fronteras de la UE. En Ruanda. Y Bruselas está de acuerdo. Empezarán a funcionar en 2027.

Estos países quieren garantizar que cuando alguien tenga que abandonar la UE, realmente lo haga. Aunque para ello tengan que mandarlo a países cuyos gobiernos no respetan los derechos humanos de su propia población, como para respetar los de los deportados.

Es verdad que Europa tiene problemas para hacer cumplir sus órdenes de retorno. Solo el 20% de las personas con orden de retorno regresan a su país. Pero Europa también tiene un problema de envejecimiento de la población y un sistema francamente mejorable de atraer inmigrantes de forma legal y digna.

Los deportados a Ruanda lo serán cuando sus países de origen no colaboren en su deportación, pero es que son precisamente esos países, los que no colaboran, los que tienen más personas pidiendo asilo. Y la política de asilo lleva en el corazón de Europa desde los años 50.

Meter en aviones a personas que buscan asilo y enviarlas a un tercer país, que ni siquiera es el suyo, se consideraba hasta hace bien poco incompatible con el derecho comunitario.

Y los centros que Italia ha montado en Albania no están sirviendo para disuadir la migración. Ni siquiera están consiguiendo llenarlos.

Sus impulsores prefieren denominarlo "centro de acogida". También lo podríamos llamar campo de concentración de deportados.

Dicen los países impulsores que no se trata solo de deportar a mucha gente a Ruanda, sino de enviar una "señal" contundente. Pero estas expulsiones tienen más de escenificación simbólica, para mostrar que se hace algo, que un efecto real. Porque a quienes huyen del hambre y las guerras, a los que no les frenan ni las mafias ni el hambre ni las olas que se tragan los cayucos, no les va a frenar una directiva europea.

Para lo que sí tiene eficacia esta medida es para retratar la migración como problema y vincularla a la seguridad. Y para ganar elecciones. Un centro de deportación en Ruanda no frena la inmigración, busca reforzar el sentimiento antiinmigrante que está impulsando la extrema derecha en buena parte de Europa. También en España.

A 13 días de las elecciones, Vox sigue disparado en las encuestas prometiendo en su programa electoral arreglarlo todo, de las pensiones a la vivienda, pasando por la sanidad, expulsando inmigrantes.

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Y tiempo tendremos de hablar de mucho más que de la campaña electoral, de lo que dice la jueza Tardón de la implicación marroquí en la crisis de Ceuta, que el CNI dice que no ve probada, y del piso de VPO que tiene alquilado la ministra Milagros Tolón y de lo que ha pasado en Hernani con el candidato del PP en Guipúzcoa.

La crisis migratoria de Canarias irrumpe en la campaña electoral

Pero antes volvamos a la inmigración, porque en el cuarto día de la campaña electoral vuelve una crisis migratoria a primer plano. La peor de las crisis migratorias que ha vivido Canarias. No se ha resuelto todavía la crisis de Ceuta y ya tenemos la de El Hierro.

Más de 3.000 personas han llegado a El Hierro en apenas tres días. Cientos de mujeres y niños han llegado también en estos cayucos. Las organizaciones humanitarias no dan abasto. Este fin de semana se ha batido el récord de rescates. Y no sabemos cuántos han muerto por el camino.

El Hierro, que es una de las islas más pequeñas del archipiélago canario, con apenas 12.000 habitantes, no tiene recursos de acogida y atención para tantos miles de personas que llegan de alta mar. 10.000 han llegado a Canarias en lo que va de noviembre. Y el Gobierno canario lleva tiempo pidiéndoselos al Gobierno, pero denuncia que no han llegado todavía.

Y cuanto más caos migratorio, sea por falta de previsión o por mirar para otro lado, más sube Vox en las encuestas. Abascal ha ido a Tenerife a hacer campaña para aprovechar la coyuntura. E insiste en trazar un perfil del inmigrante en situación irregular que da miedo.

No dicen eso los datos. El perfil más típico de migrante irregular es mujer de entre 25 y 40 años, con niños, que trabaja en el servicio doméstico. Que llega en avión, no en patera, con visado de turista y se queda a trabajar luchando por regularizar su situación en un laberinto burocrático, esquivando mientras trabaja la amenaza de la deportación.