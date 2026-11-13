Marta García Aller hace balance del inicio de la campaña electoral: "Ha empezado con los candidatos queriendo que los jóvenes les quieran"

Déjame que te cuente que el 27 % de la población de entre 16 y 29 años se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Ahora que andan todos los políticos queriendo conectar con ellos, con los jóvenes, conviene recordarlo. Si no va a parecer que lo que los jóvenes necesitan son presidentes del Gobierno que bailan con una rapera o se visten de superhéroe.

La campaña ha empezado con los candidatos queriendo que los jóvenes les quieran. Desfilando por el podcast de Jordi Wild con el tuteo desengrasado. Feijóo hoy se ha reunido con las Nuevas Generaciones del PP, ha recalcado lo a gusto que estaba con Jordi Wild y ha estrenado su capa de superhéroe en un vídeo que, por cierto, es calcadito a otro de la campaña de Lula Da Silva en Brasil. Qué peligro tiene la IA.

En el vídeo, Feijóo lucha, con armadura y una capa con la bandera de España, contra un malvado Pedro Sánchez, al que vence lanzándole un ejemplar de la Constitución. Parece que la estrategia del equipo de campaña de Feijóo también pasa por convertirle en una especie de Rajoy, reciclando sus lapsus en algo entrañable que fomente la cercanía.

En el PSOE empezaron anoche con un rap difícil de olvidar. No está claro cuánto voto moviliza una rapera como esta en campaña. Por cierto, que no es la primera vez, la campaña de Monago en Extremadura (cuando la llevaba Iván Redondo) también tiró de rap.

Esto tampoco es nuevo. No es la primera vez que la mujer de un candidato participa en un mitin, ya lo hizo Ana Botella con Aznar en el 93, pero Begoña Gómez sí es la primera imputada de la que saca pecho un partido en el que ni siquiera tiene un cargo. Está por ver cuánto voto de mujeres movilizará Begoña Gómez para su marido. Y si a favor o en contra.

De lo que no quieren que se hable los políticos

Pero antes, antes volvamos a la campaña. A eso de lo que se habla en campaña y de lo que no. En seguida vamos a hablar a fondo, precisamente, de algo de lo que todavía en campaña no se ha hablado, de pobreza infantil y juvenil, y qué hacer para remediarla. Que los memes y los bailecitos son importantes, pero también queremos hablar de todo eso que en campaña no se habla y deberíamos.

De hecho, la parte más interesante de una campaña electoral no suelen ser las cosas de las que los candidatos quieren que hablemos, sino de las que no. Y la conversación más incómoda para el presidente Sánchez no es la que tuvo anoche en su entrevista en RTVE, ni hoy con Jordi Wild, sino la que la UCO dice que tuvo con su ex chófer Christian Corvillo, investigado por presuntos amaños de contratos públicos en la trama de Ábalos y Cerdán. Según la UCO, estuvo reunido con Sánchez durante 35 minutos.

No solo el PSOE tiene asuntos de los que prefiere no hablar. El PP, también. Hoy Feijóo le ha dicho a Jordi Wild que preferiría no hablar del ático de Ayuso. Pero el Tribunal de Cuentas sí quiere profundizar en ese gasto de 6,3 millones de euros de fondos públicos para una residencia oficial que no podía ser utilizada como oficina y hoy ha dicho que ve indicios de uso indebido de fondos en la compra del ático del Gobierno de Ayuso.

El Tribunal de Cuentas ve, sin embargo, un poco raro gastarse esa cantidad en un inmueble que ni siquiera se puede usar como oficina y ve indicios de que fue un gasto sin "justificación legal". A Jordi Wild, Feijóo le ha dicho que tampoco le parece tanto, que siete millones de euros no es nada. Para estos casos, la capa de superhéroe que acaba de estrenar Feijóo necesitaría poderes de invisibilidad.